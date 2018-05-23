Erciyes 2018 Hava İndirme Tatbikatı, nefes kesti

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 1\'inci Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes 2018 Hava İndirme Tatbikatı, Erciyes Dağı eteklerindeki Kara Sazlık bölgesinde icra edildi. Tatbikatta Türkiye\'nin en seçkin paraşütçüleri Türk bayrağı, Atatürk posteri, Genelkurmay, Kara Kuvvetleri ve 4\'üncü Kolordu forsuyla şehitler için saygı atlayışları yaptı.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Şehit Teğmen Hasan Bak atma- atlama sahasında icra edilen Erciyes 2018 Hava İndirme Tatbikatı\'nı 4\'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, 1\'inci Komando Tugay Vekili Albay Sezgin Erdoğan, 2\'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve yüksek rütbeli subaylar izledi.

4\'üncü Kolordu Komutanlığı\'nın yönetimindeki tatbikatta 4 nakliye uçağı, 3 helikopter, 30 subay, 59 astsubay, 84 uzman erbaş, 114 er-erbaş görev aldı. Tatbikatta, 12\'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı\'ndan kalkan nakliye uçaklarının havadan yük ve personel atma, hedeflerin ele geçirilmesi, gerçek patlayıcılarla köprülerin tahribi, helikopterle hava hücum harekatı, havadan sıhhi tahliye malzeme nakli gerçekleştirildi.

1\'inci Komando Tugayı personelinin kullandığı askeri malzemelerin oluşturduğu serginin gezilmesi, şehitlik anıtının ziyaretiyle 2 günlük etkinliklerin ardından sonlanan tatbikatın son aşamasında paraşütçü 5 komando, Türk bayrağı, Atatürk posteri, Genelkurmay, Kara Kuvvetleri ve 4\'üncü Kolordu forsuyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile ve Doğu ve Güneydoğu\'da şehit olan güvenlik güçleri için saygı atlayışı yaptı.



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