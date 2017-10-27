Erciş'teki Kırgız Türkleri, kültürlerini yaşatıyor

ERCİŞ (Van),(DHA) - VAN\'ın Erciş İlçesi\'ne 1982 yılında getirilen Pamir Kırgızları, oluşturulan Ulupamir köyünde kültürlerini yaşatıyor. Han Otağı Kültür Evi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar tarafından açılırken, Kırgızlar amaçlarının kendi kültürlerini tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Zorlu doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980\'li yılında Afganistan\'ın Pamir Yaylası\'ndan göç etmek zorunda kalan, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından da 1982\'de Türkiye\'ye getirilen Kırgız Türkleri, Erciş\'e 30 kilometre uzaklıktaki Altındere mevkisinde oluşturulan Ulupamir köyünde kültürlerini yaşatıyor. Kendilerine özgü yaşamları, çadırları ve atlarıyla fotoğraf sanatçılarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken Kırgızlar, köye gelen misafirlerini, kurdukları büyük çadırda ağırlıyor. Köydeki Kırgızlar, eski Türk ve Kırgız kültürünü yaşatmak için Han Otağı (büyük ve süslü çadır) Kültür evi açtı. Açılışa Erciş Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda ve kurum amirleri de katıldı.

DAVETLİLERİN ATLARLA KARŞILADILAR

Açılışa katılan davetlileri, köy girişinde bayraklı koreografilerle atlı Kırgız gençler karşıladı. Han Otağı\'nın açılışı sonrası Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ile diğer katılımcılar, eski Boz-üy Han Keçe çadırlarında yöresel kıyafetleri giyerek Kırgız türkülerini dinleyip, ok atışı yaptı. Katılımcılar daha sonra Kırgız gençlerinin at üzerinde Kök Börü oyununu izledi. Ulupamir köyünün geniş bir kültür hazinesine sahip olduğunu ve ilçeye renk kattığını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar, \"Ulupamir köyümüz geniş bir kültür hazinesine sahiptir. kültürleriyle ilçemize renk katmaya devam ediyorlar. Bugün burada bulunmamızın nedeni eski Türk ve Kırgız kültürünü yaşatacak olan Han Otağı Kültür Evi\'nin açılışıdır. Bu kültür evinin açılmasıyla ilçemizde hem kendi kültürlerini yaşatayacak hem de ilçemize daha fazla turistin gelmesini sağlanacaktır\" dedi.



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