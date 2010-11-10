-ERCİŞ'TEKİ KATLİAMDA GÖZALTI YOK ERCİŞ (A.A) - 10.11.2010 - Van'ın Erciş ilçesi Kaymakamı Ramazan Fani, Çelebibağı beldesinde anne ve 4 çocuğunun öldürülmesiyle ilgili ''şu an için herhangi bir gözaltı yok, fakat bilgisine ve ifadesine başvurulan kişiler var'' dedi. Kaymakam Fani, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın gizlilik içerisinde sürdürüldüğünü belirterek, anne Saide Aslan ile çocukları Sinan, Pınar, Fatma ve Mevlüt'ün otopsilerinin Van'da devam ettiğini söyledi. Evdeki tüm delillerin, toplanarak incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürüldüğünü vurgulayan Fani, olay yeri inceleme ekiplerinin evin dışında da delil arayışı içinde olduğunu ifade etti. Fani, gazetecilerin, ''Anne ve çocukların ne zaman öldürüldüğü saptandı mı?'' yönündeki sorusunu, ''Ne zaman öldürüldükleri konusunda net bir şey söylemem mümkün değil. Cumartesi ya da pazar günü akşam saatlerinde öldürüldüklerini tahmin ediyoruz. Yapılan otopsiden sonra kesin ölüm tarihi ve hangi saatte öldürüldükleri belli olacaktır'' diye yanıtladı. İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalışan baba Burhan Aslan'ın da ilçeye gelmek üzere yola çıktığını anlatan Fani, Burhan Aslan'ın ilçeye geldikten sonra ifadesine başvurulacağını dile getirdi. Fani, evin içinde çok miktarda bozuk para bulunduğunu ve paraların bedensel engelli Sinan Aslan'a ait olduğunun tahmin edildiğine değinerek, evden herhangi bir eşya ya da paranın çalınıp çalınmadığı konusunda ise bilgi sahibi olmadığını açıkladı. Bu arada, olayın yaşandığı mahalledeki sessiz bekleyiş devam ediyor. Güvenlik kordonuyla çembere alınan evin bahçe bölümünde olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.