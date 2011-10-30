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Erciş'te şebeke suyu uyarısı ERCİŞ (A.A)

30 Ekim 2011 13:31

-Erciş'te şebeke suyu uyarısı ERCİŞ (A.A) - 30.10.2011 - Van'da meydana gelen depremin en çok zarar verdiği Erciş ilçesinde şebeke suyunun içilmemesi isteniyor. İl Sağlık Müdür Yardımcısı Hamit Karataş, deprem sırasında içme suyu şebekelerinin hasar görmesi nedeniyle suyun kirlenmiş veya kanalizasyon hattıyla karışmış olabileceğini söyledi.  İlçe merkezindeki 2 ana su deposunun belediye ve sağlık ekiplerince klorlandığını, şebeke suyundan numune alındığını belirten Karataş, inceleme sonucunda şu ana kadar şebeke suyunda insan sağlığını tehdit edecek kirliliğe rastlanmadığını ancak riskin devam ettiğini bildirdi.  Karataş, ilçeye yeterince şişelenmiş su getirildiğini, bu nedenle vatandaşların şebeke suyunu içmemesini istediklerini kaydetti. Bu arada, Sağlık Müdürlüğünün isteği üzerine belediye hoparlörlerinden vatandaşlara şebeke suyunu içmemeleri yönünde anons yapılıyor. Sağlık ekipleri, çadır kentlerde vatandaşları şebeke suyunu içmemeleri konusunda uyarıyor.

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