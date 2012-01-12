-Erciş'te prefabrik okullar eğitime açıldı ERCİŞ (A.A) - 12.01.2012 - Erciş'te 3'ü iş adamlarının bağışlarıyla kurulan 5 prefabrik okul eğitime açıldı. Van'da depremlerde hasar gören bazı okulların yerine prefabrik okullar yaptırıldı. Erciş'te 3'ü iş adamlarının desteğiyle kurulan 5 prefabrik okulda, toplam 36 derslik bulunuyor. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kurbani Özdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu okullarda 2 bin 500 öğrencinin eğitim görmeye başladığını bildirdi. Özdaş, 8'er derslikli Zikri Sinoğlu ile Çelebibağı İlköğretim okullarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırıldığını belirterek, 5 derslikli Yukarı Kozluca okulunun Bartın Valiliği, 10 derslikli Nezahat Çeçen İlköğretim Okulu'nun iş adamı İbrahim Çeçen, 5 derslikli Alparslan Türkeş İlköğretim Okulu'nun ise Kapital Gayrı Menkul Kıymetler tarafından yaptırılarak, Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildiğini söyledi. Bu okullarda 2 bin 500 öğrencinin taşımalı eğitim kapsamında eğitim gördüğünü bildiren Özdaş, bugün itibarıyla hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığını vurguladı. Özdaş, yarı yıl tatilinde ve cumartesi günleri de yapılacak derslerle, iki aylık açığı kapatmaya çalışacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Depremden sonra hayırseverlerin de katkısıyla yaptırılan yeni prefabrik okulların ilçedeki eğitime büyük katkısı oldu. Öğrencilerimiz adına bu hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları bu okullar, depremde hasar gördükleri için açamadığımız okulların yerini doldurdu. Devletimizin ilçemizde kalıcı ve sağlam okullarla ilgili çalışmaları devam ediyor.''