T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erciş'te prefabrik okullar eğitime açıldı  ERCİŞ (A.A)

12 Ocak 2012 14:24

-Erciş'te prefabrik okullar eğitime açıldı  ERCİŞ (A.A) - 12.01.2012 - Erciş'te 3'ü iş adamlarının bağışlarıyla kurulan 5 prefabrik okul eğitime açıldı.   Van'da depremlerde hasar gören bazı okulların yerine prefabrik okullar yaptırıldı. Erciş'te 3'ü iş adamlarının desteğiyle kurulan 5 prefabrik okulda, toplam 36 derslik bulunuyor.  İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kurbani Özdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu okullarda 2 bin 500 öğrencinin eğitim görmeye başladığını bildirdi.  Özdaş, 8'er derslikli Zikri Sinoğlu ile Çelebibağı İlköğretim okullarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırıldığını belirterek, 5 derslikli Yukarı Kozluca okulunun Bartın Valiliği, 10 derslikli Nezahat Çeçen İlköğretim Okulu'nun iş adamı İbrahim Çeçen, 5 derslikli Alparslan Türkeş İlköğretim Okulu'nun ise Kapital Gayrı Menkul Kıymetler tarafından yaptırılarak, Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildiğini söyledi. Bu okullarda 2 bin 500 öğrencinin taşımalı eğitim kapsamında eğitim gördüğünü bildiren Özdaş, bugün itibarıyla hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığını vurguladı.    Özdaş, yarı yıl tatilinde ve cumartesi günleri de yapılacak derslerle, iki aylık açığı kapatmaya çalışacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:  ''Depremden sonra hayırseverlerin de katkısıyla yaptırılan yeni prefabrik okulların ilçedeki eğitime büyük katkısı oldu. Öğrencilerimiz adına bu hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları bu okullar, depremde hasar gördükleri için açamadığımız okulların yerini doldurdu. Devletimizin ilçemizde kalıcı ve sağlam okullarla ilgili çalışmaları devam ediyor.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24