Erciş'te kurbanlıklar pazarda

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş İlçe Belediyesi tarafından kurulan hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu. Vatandaşlar kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla önemli bir artışın olmadığını söyledi.

Erciş Belediyesi tarafından Ören Mahallesi\'nde kurulan hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu. Büyük ve küçükbaş hayvanların satıldığı hayvan pazarında vatandaşlar kurbanlık fiyatlarında önemli bir artışın olmadığını söyledi. Sabahın erken saatlerinde pazara gelen besiciler, Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla pazarda hareketliliğin arttığını belirtti. Hayvan pazarında büyükbaş hayvan fiyatları 4 bin 500 ile 18 bin, küçükbaş hayvanların ise 900 ile 1700 arasında satılıyor.

Hayvan pazarında sıkı pazarlıklar yaşanırken, besiciler bu yıl alım gücü düşük olan vatandaşlara gerekirse hayvanları ucuza verip kurban kesmelerini sağlayacaklarını söyledi.

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