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Erciş'te kahvenin asma tavanı çöktü: 2 yaralı

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde bir kahvenin asma tavanı içerde bulunan çok sayıdaki kişinin üzerine düştü

24 Mart 2018 20:29

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde bir kahvenin asma tavanı içerde bulunan çok sayıdaki kişinin üzerine düştü. Olayda alçıpan tavanın altında kalanlar korku ve panik yaşarken, 2 kişi yaralandı.    
Olay, Erciş ilçesinde Vanyolu Caddesi\'nde 5\'inci kattaki bir kahvede meydana geldi. Kahvenin alçıpan olan asma tavanı bir anda çöktü. İçerde bulunan çok sayıda kişi tavanın altında kaldı. 2 kişinin yaralandığı olayda, korku ve panik yaşandı. Yaralılar Erciş Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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