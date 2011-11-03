Erçiş'te göç başladı

T24- Erciş'te 7,2 büyüklüğündeki depremde 95 bina yıkıldı. Evleri hasar görenler yeni deprem endişesi yüzünden Erciş'i terk ediyor. Muradiye ilçesine taşınan Maşallah Demir isimli öğretmenin sözleri, göçün sebebini de özetliyor: "Binalar sağlam dahi olsa depremin vermiş olduğu olumsuz psikoloji yüzünden burada kalamayız."







Zaman'ın haberine göre, Van'da meydana gelen depremde evleri zarar görenler göç etmeye başladı. İlçede öğretmenlik yapan Maşallah Demir, şehirden ayrılmak isteyenlerden biri. Erciş'teki evini ailesinin bulunduğu Van'ın Muradiye ilçesine taşıyor.





'Kalanlara helal olsun'





Deprem sırasında ailesiyle birlikte evde olduğunu anlatan Maşallah Demir, "Kıyamet kopuyor sandık. Her yerden toz çıktı. Ne yapacağımızı bilemedik. Okul evraklarını hazırlıyordum. İnsanın eceli gelmediği zaman ölmüyor, bizim de ecelimiz gelmemiş. Bir haftadır çadırda soğukta yaşıyoruz. Evimi taşımaya karar verdim. Muradiye ilçesine gidiyoruz. Oradan gelip yine burada okula devam edeceğim. Binalar sağlam dahi olsa depremin vermiş olduğu olumsuz psikolojiden dolayı burada kalamayız. Kalanlara helal olsun, her taraf enkaz. Deprem anını hatırlatıyor" açıklamasında bulundu.



'Gitmekten başka çaremiz yok'





Enkazlardan kurtarabildikleri eşyaları kamyonetlere yükleyen depremzede Ahmet Yıldırım, Erciş'ten göç edenlerden biri. Yaşadıklarını unutamayan Yıldırım, "Ocağımız sönmüş durumda. 3 okuyan çocuğum, bir de küçük kızım var. Onları İzmir'e teyzemin yanına gönderdim. Ben de bayramdan hemen sonra nasip olursa gitmeyi düşünüyorum" dedi.

Erciş'ten göçlerin başladığını ifade eden Yıldırım, "Yakın akrabalarımız, dostlarımız hep gitti. Burayı bırakıp giden çok var. Depremin üstünden 10 gün geçti, daha banyo yapamadık. Her yerimiz pislik içinde, çadırlarda, parklarda yaşıyoruz. Ben de Manisa'ya gideceğim. Orada ne iş yapacağımı bilemiyorum. Başka çaremiz yok. Şimdi bile sıcaklık eksilerin altında. Çadırlara soba da kurulsa, burada yaşanmaz." diye konuştu.



'Evler hasarlı, kiralık ev de yok'





Eşi ve 3 çocuğuyla depremden sağ kurtulan İbrahim İlhan da Van'a akrabalarının yanına göç etmeye karar vermiş. Artçı sarsıntılar azaldığı için evine girerek eşyaları çıkardığını belirten İlhan, şunları söylüyor: "Burada evler hasarlı, kiralık ev de yok. Bizim gibi giden çok. Akrabalarım Van'da. Komşularım da gidecekler. Çocuklarım okula Van'da devam edecek. Devlet memuru olduğum için işime Van'dan gelip gideceğim" dedi.