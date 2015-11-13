Erciş'te DİHA ve İMC TV muhabirleri darp edilerek gözaltına alındı!

Van'ın Erciş İlçesi'nde görev yapmak üzere bulunan gazetecilere polis tarafından gözaltına alındı.

ETHA'nın haberine göre; Aralarında DİHA ve İMC TV muhabirlerinin de olduğu 10 gazetecinin darp edilerek gözaltına alınması sırasında kelepçe takılmak istendiği ve kameralarına da el konulduğu bildirildi. İMC TV muhabiri Bekir Güneş Twitter hesabından "Ercişte yaka paça darp edilerek gözaltına alındık. Şimdi emniyete götürülüyoruz" diye yazdı.

Gözaltına alınan gazetecilerin Erçiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.