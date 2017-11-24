Erciş'te deprem şehidi öğretmenler unutulmadı

Kenan AŞÇIOĞLU/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, ilçede 2011\'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 76 öğretmen de unutulmadı. Şehit öğretmenlerin mezarlarına karanfil bırakılıp, dua edildi.

Erciş\'te kaymakamlık binası önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ve öğretmenler, 23 Ekim 2011\'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin Van Yolu Caddesi üzerinde bulunan Merkez Mezarlığı\'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Şimşek ve öğretmenler, mezarlara karanfil bıraktıktan sonra dua etti. Ardından da Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne geçildi.

Buradaki programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kaymakam Yaşar, Öğretmenler Günü\'nü kutladığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Ülkemizin içinde bulunduğu genel gidişatın, bugün yaşatılan sıkıntılarla eş güdümlü olduğunu da unutmamanızı umut ediyoruz. Bizler bu işlerin hiçbir boyutuna bakmayacağız. Çalışırken kendimizi ülkenin gönüllü fedaileri kabul edeceğiz, hamal kabul edeceğiz. Bu hamallığın gelecek nesillerin mutluluğuna, huzuruna kapı açacak en önemli anahtar olduğunu unutmayacağız. Bize emeği geçen bütün öğretmenlerin ellerinden öpüyorum. Hayatta olanlara sağlıklı ömürler diliyorum. Ayrıca başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehitlerimizi, terörle mücadeledeki şehitlerimizi, 2011 yılında yaşadığımız deprem hadisesinde hayatını kaybeden öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum.\"

Programda ayrıca, genç öğretmenler ile emekli öğretmenler adına yapılan konuşmalardan sonra depremde şehit olan öğretmenlerinin resimlerinin bulunduğu slayt gösterisi yapıldı. Öğrencilerin okuduğu şiirler ve tiyatro gösterisinin ardından, stajyer öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Daha sonra da müzik dinletisi gerçekleştirildi.



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