Erciş'te çok katlı binaların tümü yıkıldı

T24- 7.2 büyüklüğündeki Van merkezli depremde en büyük can kaybı ve hasarı Erciş ilçesi gördü. Deprem sonrası iletişimin kesildiği ilçeye ilk ulaşan gazetecilerden NTV muhabiri Sevda İncesu, ilçede ayakta kalan bina sayısının parmakla sayılacak kadar az olduğunu söyledi.

İncesu saat 18.00 sıralarında telefonla bağlandığı canlı yayında şu bilgileri verdi.

Erciş’te durum korkunç. Çok katlı binaların çoğu yıkılmış durumda. Tüm sokaklar ve caddeler kapanmış durumda. Ambulans ve iş makinaları ilçeye giremiyor. Havanın kararmasıyla çalışmalar da yavaşladı. Binalar iskambil kağıdı gibi yıkılmış durumda.

Yıkılan bina sayısı çok fazla. Yıkılan binaların çoğu çok katlı ve betonerme yapılar. Binaların alt katları gözükmüyor. Bölgeye ulaşabilen ekipler yetersiz. İlçe girişinde trafik felç durumda. Çok sayıda ambulans ilçe girişinde bekliyor.



Anadolu Ajansının haberine göre de deprem Erciş'te çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu, özellikle Vanyolu ve Beyazıt mahallelerinde ciddi hasara yol açtı. İlçedeki çok sayıda eski ve çok katlı binanın yıkıldığı, enkaz altında kalanlar olduğu, bazı yerlerden duman yükseldiği belirtildi.

Telefon ve elektrik hatlarının çalışmadığı ilçede, bazı yolların kapandığı, ilçedeki hastanenin yetersiz kaldığı öğrenildi.



Muradiye ilçesinde de binalarda çatlaklar oluştuğu, vatandaşların sokaklara çıktığı ifade edildi.

Muradiye Devlet Hastanesindeki hastaların deprem nedeniyle dışarı çıkarıldığı, hastanenin yanında boş bir arazide çadır kurulacağı belirtildi.



Erciş'te en çok hasar, işlek caddelerden Van Yolu Caddesi'nde meydana gelirken, çok katlı binalar da depremde tamamen yıkıldı. Caddede üzerindeki Van Yolu Camisi'nin her iki minaresi de yıkılarak, yandaki binaların üzerine düştü. Polis ekipleri de yaptıkları anonslarla kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen gönüllü vatandaşları Hükümet Konağı'na çağırıyor.





Doktorların verdiği bilgiye göre, Erciş Devlet Hastanesi'ne bine yakın yaralı geldi. Yaralılara hastane bahçesinde müdahale edilirken, bahçeye sahra çadırı kurulmaya çalışılıyor.

Tomografi çekmekte zorlandıklarını ifade eden doktorların verdiği bilgiye göre, ilçe merkezinin yanı sıra çevre köylerden de çok sayıda yaralı hastaneye getiriliyor.



