Erciş'te çatışma; 1 astsubay şehit

Van'ın Erciş ilçesinde PKK'yla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir astsubay şehit oldu. Çatışmada 1 binbaşı, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş da yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gergili Mahallesi'ndeki bir evde PKK mensuplarının bulunduğu bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi. Evdeki PKK'lıların güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırması üzerine çıkan çatışmada bir astsubay şehit oldu.

Takviye birlikler sevk edildi

Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede PKK'lıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılırken, hastanede tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Valilikten açıklama

Van'ın Erciş İlçesi'nde meydana gelen çatışmayla ilgili Van Valiliğinın yaptığı açıklama şöyle:



"İlimiz Erciş ilçesinde 13.11.2015 günü bölücü terör örgütüne yönelik icra edilen 'Şehit J. Onbaşı Ayhan Coşkun 2015/16' operasyonu sırasında bir (1) Astsubayımız şehit olmuş, üç (3) güvenlik görevlimiz yaralanmıştır. İlçenin Taşkapı Mahallesi Gergili mezrasında sabah saatlerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında, evden uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 1 astsubayımız şehit olurken, 3 güvenlik görevlimiz yaralanmıştır. Yaralılarımızın durumu iyi olup, Erciş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmışlardır. Şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili operasyon devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."