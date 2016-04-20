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Erciş'te bomba yüklü kamyonet bulundu!

Çok sayıda sanayi tüpü kullanılarak hazırlanan bomba ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı

20 Nisan 2016 13:39

Van'da sabahın erken saatlerinde tali bir yoldan gelerek Erciş- Patnos Karayolu’na çıkan plakasız bir kamyonet, 7’inci kilometrede bulunan Nişancı Köyü yakınlarında durduruldu. Kamyonette çok sayıda sanayi tüpü kullanılarak hazırlanan bomba ele geçirilirken, ismi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı. Karayolu çift şeritten ulaşıma kapatılırken, bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Kenan Aşçıoğlu’nun haberine göre, güvenlik önlemleri ile  kapatılan bölgeye kimse yaklaştırılmazken, bomba yüklü olduğu belirtilen kamyonet ile Kocapınar Jandarma Karakolu arasında ise yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafenin bulunduğu belirtildi.

Vali İbrahim Taşyapan, "Kamyonda içerisinde patlayıcı bulunan 25 sanayi tüpü, akaryakıt yüklü jelikan bidon ve iki kaya parçası bulundu. Adli tahkikat başlatıldı" dedi. 

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