Erciş'te atık lastikler geri dönüşüm için toplanıyor

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'da, Erciş Belediyesi, lastik tamircilerindeki kullanılamaz durumdaki lastikleri geri dönüşüm için topluyor.

Erciş Belediyesi ilçe genelinde başlattığı sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Belediye, halkın da büyük destek verdiği projeler kapsamında, ilçedeki lastik tamircilerinde bulunan ve çevre kirliliğine neden olan kullanılamaz durumdaki lastikleri geri dönüşüm için toplamaya başladı. Zabıta ekiplerince toplanan atık lastikler, belediyenin eski asfalt şantiyesinde depolanıyor. Yetkililer, toplanan lastiklerin bir geri dönüşüm firmasına verilerek değerlendirileceğini söyledi.



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