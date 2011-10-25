-Erciş'te arama kurtarma devam ediyor ERCİŞ (A.A) - 25.10.2011 - Van'daki depremde önemli ölçüde hasar gören Erciş'te depremin 3. gününde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler ses gelen ya da cep telefonu sinyali aldıkları çöken binalarda hassas çalışma yürütüyor. Türk Kızılayı'nın Şehir Stadyumunda kurdurduğu çadır kentte depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Bu sabah depremzedelere meyve suyu, peynir, süt ve helvadan oluşan kahvaltı dağıtıldı. Stadyumun dışında da depremzedeler için iki öğün sıcak yemek pişiriliyor. Stadyumun dışında da gelen yardımlar için depo oluşturuldu. Kurulan çadırlarda çeşitli üniversitelerinden gelen gençler gönüllü olarak çalışıyor. Bu arada, Erciş kaymakamlığının dağıttığı çadırlardan alan vatandaşların, geceyi evlerinin önüne kurdukları bu çadırlarda geçirdikleri görüldü. Depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri de sürüyor.