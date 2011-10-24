-Erciş'te arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor ERCİŞ (A.A) - 24.10.2011 - Van'da meydana gelen depremden sonra büyük hasarın oluştuğu Erciş ilçesinde yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Erciş kent merkezinde ve Van Yolu Caddesi üzerinde yıkılan binalarda iş makinelerinin yardımıyla arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgeye ulaşan bir çok ekip de çalışmalara destek veriyor. Bu arada yaralıları taşıyan ambulansların ise Erciş Devlet Hastanesi ile Erciş Toplum Sağlığı Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturduğu, sağlık görevlilerinin ise müdahale için büyük çaba harcadığı gözlendi. Ercişliler ise sokakta yaktıkları ateşin etrafında geceyi geçirmeye çalışırken, güvenlik güçleri de özellikle iş makineleri ve ambulansların rahat hareket edebilmesi için ilçe merkezindeki trafik ulaşımını kontrollü olarak sağlıyor. Öte yandan ilçe merkezinin büyük bölümüne elektrik verilemezken, bazı bina ve iş yerlerinin aydınlatması jeneratörlerle sağlanıyor. Erciş Stadyumu'nda 200 asker tarafından 4'er kişilik 60 çadır kurulması için çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 55 Türk Kızılayı görevlisi de ilçeye gönderilen yardımlar ile 1775 battaniyenin dağıtılmasına yardımcı oluyor. Yetkililer çadır ve yardım malzemelerinin sayısının ilerleyen saatlerde artacağını bildirdi.