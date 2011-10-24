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Erciş'te 927 kişi arama

24 Ekim 2011 14:22

-Erciş'te 927 kişi arama-kurtarma yapıyor ERCİŞ (A.A) - 24.10.2011 - Ağrı Valisi ve Erciş Kriz Masası Yöneticisi Ali Yerlikaya, Van'da meydana gelen depremde ağır hasarın oluştuğu Erciş ilçesinde 927 kişiden oluşan 47 ekibin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yerlikaya, depremin meydana geldiği saatten itibaren tüm ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Özellikle ilçe merkezinde arama kurtarma çalışmalarının yoğun olarak sürdürüldüğünü ifade eden Yerlikaya, ''İlçe merkezimizde 927 kişiden oluşan 47 ekip arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bu ekiplerimiz depremin ardından ilçeye ulaştıkları andan itibaren çalışmalarına hiç ara vermedi. Bazı yıkılan binalarımızda çok sevindirici olarak vatandaşlarımıza sağ olarak ulaştık'' dedi. Yerlikaya, Erciş'in 84 köyü olduğunu kaydederek, ''Bu köylerden bize şu ana kadar bir köyümüzden ölü ve yaralı haberi geldi. Sadece Kadirasker köyünden 1 ölü, 1 yaralı olduğu haberi geldi. Diğer köylerimizden şu ana kadar bize ulaşan ölü ve yaralı haberi yok. Fakat köylerimizde de ekipler çalışmalarını sürdürüyor'' diye konuştu.

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