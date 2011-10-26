Erciş'te 2 öğretmen 66 saat sonra kurtarıldı

T24 - Van’ın Erciş ilçesindeki depremde 47 enkazda kurtarma çalışması yapan ekipler, yaklaşık 65 saat sonra 25 yaşındaki öğretmen Sediye Erdem’i, 27 yaşındaki öğretmen Gözde Bahar'ı kurtardı.



Kocasıyla birlikte Küplü köyü ilköğretim okulunda görev yapan Sediye öğretmen, sahra hastanesinde kocasının durumunu sordu. 2 yıllık eşi Ahmet Erdem’in ölüp ölmediğini soran Sediye öğretmeni ablası Sabriye Acıhan (27) teselli etmeye çalıştı.



Geçen Pazar günü saat 13.41 sıralarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde Sediye öğretmen 2 yıllık eşi Ahmet Erdem ile birlikte Vanyolu caddesi üzerindeki 5 katlı Emre Apartmanının 3’üncü katında depreme yakalandı. Katları üst üste binen apartmanda kurtarma çalışmaları yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Ekibi, bugün (26 Ekim) saat 05.45 sıralarında Sediye öğretmene ulaştı.



Teknik cihazlarla yapılan müdahale sonucu çıkarılan Sediye öğretmen ambulansla stadyum yanında kurulan sahra hastanesine getirildi. Sedye ile hastaneye getirilen genç öğretmen görevlilerden su istedi. Öğretmenin babası Hidayet Acıhan ile kızı Sabriye ile hastaneye gelerek görevlilerden kızıyla ilgili iyi haberleri alınca büyük sevinç yaşadı.



Hastanade görevli doktorlar tarafından müdahale edilen genç öğretmen ambulansla Van’a götürülürken yanına gelen ablası Sabriye Acıhan’a eşi Ahmet’in öldüğünü söyledi.



Eşi için üzüntü duyan Sediye Öğretmen’i teselli eden Sabriye Acıhan, “Eşin ölmedi, onu kurtarmak için ekipler çalışıyor"diye teselli etmeye çalıştı.



Sediye öğretmeni 65 saat sonra enkazdan çıkaran özel kuvvetler arama kurtarma ekibi, Emre apartmanında çalışmalarını sürdürüyor. Apartman enkazının yakınında bekleyen depremzedeler, Sediye öğretmen gibi yakınlarının da sağ çıkarmasını büyük bir ümitle bekliyor.



67 saat sonra bir öğretmen daha kurtuldu

Van'da meydana gelen depremden yaklaşık 67 saat sonra Erciş ilçesinde enkaz altından öğretmen Gözde Bahar, yaralı kurtarıldı.Depremden sonra ilçede arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe merkezinde çöken Altıntaş apartmanının enkazında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Burada yürütülen çalışmalar sonucunda, saat 08.00 sıralarında 27 yaşındaki Gözde Bahar'a ulaşıldı.Ekipler uzun uğraşlar sonucu Gözde Bahar'ı enkaz altından çıkarmayı başardı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gözde Bahar, ilçe spor salonunda kurulan Sahra Hastanesine kaldırıldı.Solunum sıkıntısı çeken ve kalbi yolda duran Gözde Bahar, Sahra Hastanesinde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Gözde Bahar, daha sonra ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.5 Eylül'de İngilizce öğretmeni olarak ilçede göreve başladığı öğrenilen Gözde Bahar'ın, daha önce Doğubayazıt da sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığı kısa süre önce de kadrolu öğretmen olarak Erciş'te atandığı öğrenildi.Kızının enkaz altından çıkarılışını gözyaşları içinde izleyen anne Şüküfe Çamoğlu, kızının bir arkadaşıyla çöken binada yaşadığını, arkadaşının deprem sırasında evde olmadığını anlattı.Gözde Bahar'ı hastanede yalnız bırakmayan nişanlısı Hasan Gürcan da, 10 Temmuzda nişanlandıklarını söyledi.