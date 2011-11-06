Ercişliler bayramın ilk gününde mezarlıklara koştu

T24 - Van'ın Erciş ilçesinde yaşanan depremde hayatını kaybedenler Kurban Bayramı'nın ilk gününde yakınları tarafından dualarla anıldı.

Van ve Erciş'te yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin yakınları Kurban Bayramın birinci gününde Erciş ilçe merkezindeki mezarlıkları ziyaret etti ve yakınlarının mezarlarına çiçek bıraktı.



Toprağa verdikleri deprem kurbanların mezarları başında gözyaşı döken ve dua eden depremzedelere, Türk Kızılayı ekipleri, mezarlık girişlerinde “şeker ve lokum” ikram etti.

Sahra'nın gözyaşları



Erciş'te yaşanan depremde hayatını kaybeden Saliha Alakuş'un mezarını annesi ve babasıyla ziyaret eden 1 yaşındaki Sahra Alakuş'un babaannesinin mezarında ağlaması, yakınları ve depremzedelere duygusal anlar yaşattı.



Sahra'nın annesi Gönül Alakuş, kızının babaannesini çok sevdiğini anlatarak, “Çocuk olmasına rağmen onun yokluğunu hissediyor. Kayınvalidem çok iyi bir insandı. Ona ve Erciş'te kaybettiğimiz tüm Ercişlilere Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Eşini kaybetti, oğlunu enkazdan çıkardı



Kurban Bayramını buruk yaşayan Ercişli depremzedelerden Aysel Aydemir, deprem kaybettiği eşinin mezarını 4 çocuğuyla ziyaret ederek dua etti. Aydemir, “Eşimin cesedinin enkazda çıkarıldığı saatlerde oğlum Uğur'un enkazdan sağ olarak kurtarıldığı haberini aldım. Yaşadığım duyguları anlatmam imkansız” diye konuştu.



Eşinin ölümünün ardından 4 çocuğuyla yaşamaya başladığını anlatan Aydemir, “Eşimin ölümünün ardından çocuklarıma ben bakıyorum. Yetkililerin ve hayırseverlerin 4 çocuğuma sahip çıkmasını istiyorum. Çocuklarımın mağdur olmamasını istiyorum” diye ifade etti.



Bu arada, Sağlık Bakanlığı'nın Erciş ilçe merkezinde kurduğu sahra hastanesinde, depremde yaşamını yitiren depremzedelerin yakınlarına psikolojik destek verdiği bildirildi.



