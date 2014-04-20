Erciş'in BDP'li kadın Başkanı'ndan 'dönmeyen mor koltuk'

Yerel seçimlerde BDP’den Erciş İlçesi’nde Belediye Başkanı seçilen Diba Ermiş Keskin, seçimlerden önce söz verdiği gibi kendi parasıyla mor bir makam koltuğu aldı.

Hürryet'ten Kenan Aşçıoğlu'nun haberine göre, Bugün eline ulaşan koltuğu makamına yerleştirerek oturan Başkan Keskin, "Biz seçimlerde halka söz verdik. Dönen koltuğa oturup sırtımızı hakla dönmeyeceğiz. Seçimlerde halkımız bize inandı bizi seçti. Bizde kazandıktan sonra Erciş Belediyesi’nin kapılarını halka açtık. Daha sonra koltuk aradık hiç bir firmada dönmeyen koltuk yoktu. En sonunda özel siparişle dönmeyen bir koltuk yaptırdık. Bu koltuğun parasını da belediyenin kasasından değil kendi paramızla ödedik. Biz Erciş’te bir devrim yaptık ilk defa bir kadın belediye başkanı seçildi. 7 kadın arkadaşımız da meclis üyesi seçildi. Kadına has özgürlüğün rengi olan mor rengi seçtik" dedi. Belediye başkanı önceki belediye başkanlarının oturduğu koltuğu da çaycısı Mehmet Tanrıverdi’ye hediye etti.