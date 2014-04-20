T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erciş'in BDP'li kadın Başkanı'ndan 'dönmeyen mor koltuk'

Van’ın Erciş İlçesi BDP’li kadın Belediye Başkanı Diba Ermiş Keskin, kendi parasıyla özel olarak yatırdığı mor makam koltuğuna oturdu

20 Nisan 2014 02:05

Yerel seçimlerde BDP’den Erciş İlçesi’nde Belediye Başkanı seçilen Diba Ermiş Keskin, seçimlerden önce söz verdiği gibi kendi parasıyla mor bir makam koltuğu aldı. 

Hürryet'ten Kenan Aşçıoğlu'nun haberine göre, Bugün eline ulaşan koltuğu makamına yerleştirerek oturan Başkan Keskin, "Biz seçimlerde halka söz verdik. Dönen koltuğa oturup sırtımızı hakla dönmeyeceğiz. Seçimlerde halkımız bize inandı bizi seçti. Bizde kazandıktan sonra Erciş Belediyesi’nin kapılarını halka açtık. Daha sonra koltuk aradık hiç bir firmada dönmeyen koltuk yoktu. En sonunda özel siparişle dönmeyen bir koltuk yaptırdık. Bu koltuğun parasını da belediyenin kasasından değil kendi paramızla ödedik. Biz Erciş’te bir devrim yaptık ilk defa bir kadın belediye başkanı seçildi. 7 kadın arkadaşımız da meclis üyesi seçildi. Kadına has özgürlüğün rengi olan mor rengi seçtik" dedi. Belediye başkanı önceki belediye başkanlarının oturduğu koltuğu da çaycısı Mehmet Tanrıverdi’ye hediye etti.

ETİKETLER

bdpvanercişmor koltukdönmeyensöz verdibelediyediba ermiş keskin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24