-Erciş'e 6 bin çadır dağıtılacak ERCİŞ (A.A) - 24.10.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Erciş'te 6 bin çadır dağıtılacağını bildirdi. Erciş merkezde hasar gören ve arama kurtarma çalışması yapılan binalarda inceleme yapan Bakan Şahin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, deprem sonucu ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vererek, ''Erciş merkezde ölü sayımız 169, Van merkezde de şu an itibarıyla 95 ölümüz var. Ama bu sayılar nihai çalışmaların sonlanmasıyla değişebilir. Erciş'te yaralı sayısı 790'a çıktı. Ama bunların hepsi tabii enkaz altından kurtarma değil bir kısmı kendi imkanlarıyla kurtuldu'' diye konuştu. Yaralıların tedavilerine Van, Erciş ve çevre illerde devam edildiğini ifade eden Şahin, şöyle devam etti: ''İaşe konusunda herhangi bir sıkıntı yok, toplu barınma merkezleri Kızılay tarafından kuruldu. Ama aileler münferit çadır talebinde bulunuyorlar. Bunun da planlaması yapıldı. Bugün toplamda 6 bin çadır Erciş merkezde dağıtılmış olacak. Kısmi derecede Adilcevaz ve Ahlat ilçelerine de 200-300 civarında çadır dağıtıldı. Şu anda herhangi bir aksaklık, sıkıntımız yok. Sadece zamana ihtiyacımız var, uzman ekiplerimizin çalışmalarını sağlıklı bir şekilde sonuna getirebilmeleri için. Gıda sorunu yok, sağlık sorunu yok, barınma sorunu yok, 47 noktada 920 toplam uzman çalışanla ki bunların içerisinde Genelkurmayın özel uzman ekipleri, jandarma kurtarma ekipleri, polisin kurtarma ekipleri, AKUT'un 7-8 ilden gelmiş birimleri var. Farklı birçok uzman ekipler var. Bunlar koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar.''