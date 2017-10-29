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Spor

Erciş Gençlik Belediye Spor, evinde Derik Spor'u 4-2 yendi

Kenan AŞÇIOĞLU/ERCİŞ(VAN)-(DHA) SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 1

29 Ekim 2017 21:08

Kenan AŞÇIOĞLU/ERCİŞ(VAN)-(DHA)

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta mücadele eden Van’ın Erciş Gençlik Belediyespor Futbol Takımı, sahasında Derik Spor’u 4-2 mağlup ederek, gruptaki puanını 10\'a yükseltti. 
Erciş Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmada ilk yarıda rakibine 2-0 gibi bir üstünlük sağlayan Erciş Gençlik Belediyespor, ikinci yarıda oyuna  daha hızlı başladı. Derik Spor’un bir futbolcusu\'nun kırmızı kart gördüğü karşılaşma sonucunda rakibinin 4-2\'lık  skorla yenen  Erciş Belediyespor, 10 puanla grupta  4. sıraya yükselmeyi başardı.
Karşılaşmayı Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Erciş 108. Alay Komutanı Kamil Tumba, Erciş Gençlik Belediyespor Başkanı Zekeriya İnan, kamu kurum amirleri ile çok ayıda taraftar izlerken, Ercişli İş Kadını Kardelen Hacer ise seyircilere 200 adet Erciş Gençlik Belediyespor forması hediye etti.

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