-ERCİŞ BDP İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI VAN (A.A) - 05.02.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik olarak 1 Şubatta Erciş'te düzenlenen operasyonda ''terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırdığı, yardım ve yataklık ettiği, toplumsal olaylarda kalabalığı yönlendirdiği'' iddiasıyla gözaltına alınan, BDP İlçe Başkanı Ramazan Alver'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sorgunun ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarılan zanlılar, cumhuriyet savcısına ifade verdi. Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan BDP İlçe Başkanı Ramazan Alver ile 2 kişi tutuklandı, 3 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda yasak yayın ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.