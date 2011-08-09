-ERCAN SAATÇİ, ADLİYEDEN AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 09.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren futbol yorumcusu Ercan Saatçi, adliyeden ayrıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından ifadesine başvurulan Saatçi, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Şüpheli sıfatıyla ifademi verdim. Savcı bey bilgime başvurmak istediğini söyledi. Telefon konuşmalarında ismimin geçtiği konularla ilgili sorular sordu, sohbet ettik. Bildiğim şeyleri söylememi istedi. Sorgu bitti, sohbetimiz de bitti'' diye konuştu. ''Hangi görüşmelerle ilgili ifade verdiniz?'' sorusuna karşılık Saatçi, ''Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu ile telefon görüşmeleri... Onları sordu, ben de camianın içinden biri olarak, bir Fenerbahçeli ve bir gazeteci olarak zaten yıllardır görüştüğümü söyledim'' dedi. Saatçi, ''Görüşmelerde bir suç unsuru mu var? Aziz Yıldırım'ın haber yaptırdığı gazeteciler olduğu söyleniyor ve sizin de isminiz geçiyor'' sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Öyle bir şey kesinlikle yok. Basında öyle şeyler çıkıyor ama kesinlikle ben Aziz beyin talimatı ya da böyle bir şey kabul etmem. Kimse bana patronum dışında talimat veremez. Ben bunu daha önce de söyledim. Fenerbahçelilik güdüsüyle yaptığım koruma yazıları vardır ama kimsenin talimatıyla yoktur. Zaten öyle bir yazışma da yok, tapelerde de öyle bir şey yok.'' Saatçi, ''Mağdur olduğunuz bir nokta da var mı, bu da soruldu mu?'' sorusuna karşılık da ''Benim mağdur olduğum bir taraf yok. Sadece bir Fenerbahçeli olarak mağdurum ama bu konuda da yargıya yardımcı olmamız gerekiyor'' dedi. Ercan Saatçi, ifade vermeye avukatsız geldiğini sözlerine ekledi.