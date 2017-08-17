Ercan Taner'den TFF'ye eleştiri: Esas sorumlular neden susar, "Evet biz de hatalıyız" deyin

Habertürk yazarı ve spor yorumcusu Ercan Taner, Göztepe-Eskişehir ve Beşiktaş-Konyaspor maçlarında taraftarlara ve kulüplere verilen cezalar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) "Bu organizasyonların sorumlusu TFF... Esas sorumlular neden susar, konuun, 'Evet biz de hatalıyız' deyin..." sözleriyle eleştirdi.

Son dönemde Türkiye futbolunun gündeminde yer alan konulardan Arda Turan'ın Milli Takım'a geri dönmesi ihtimalini de yorumlayan Taner, 30 yaşındaki futbolcuya "Keşke bıraktım demeseydin Arda" diye seslenirken, ünlü futbolcunun saldırdığı gazeteci Bilal Meşe için de "Keşke, seni daha çok destekleseydik Bilal abi..." diye yazdı.

Ercan Taner'in 17 Ağustos 2017'de Habertürk'te "Herkes suçlu, TFF değil..." başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Türkiye Kupası finali, ortalık alev alev, ceza alan kulüpler... İkinci lig finali, saha gözükmüyor meşalelerden, oyun seksen defa durdu, suçlu yine kulüpler...

Süper Kupa finali, yaşananlar, skandalların kralı! Kim suçlu, yine kulüpler... Türkiye Futbol Federasyonu, bu organizasyonların sorumlusu... Esas sorumlular neden susar, konuşun, “Evet biz de hatalıyız” deyin...

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KEŞKE...

Keşke, bıraktım demeseydin Arda...

Keşke, aylardır milli takımın primlerini konuşmasaydık...

Keşke, egoların savaşını izlemeseydik...

Keşke, Fatih Terim böyle gitmeseydi...

Keşke, 65 yaşındaki Bilal Meşe saldırıya uğramasaydı..

Keşke, seni daha çok destekleseydik Bilal abi...

Keşke, olmasaydı... En çok sana üzüldüm abi...

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Ramil...

Gözlerinizi kapatın ve hayal edin... Binlerce seyirci önündesiniz... Yalnızsınız, yanınızda antrenörünüz ve takım arkadaşınız yok... Sizin lehinize bağıran, ateşli taraftarlar, hiç yok! Yarış başlıyor, hemen geçmi- şe götürüyorum sizi, Calvin Smith, Michael Johnson, Maurice Greene gibi imparatorlar koşuyor, gözümün önünde... Bolt, evet Bolt, tam kral! Ramil, işte bu efsanelerin arasında artık... Gözlerimi açıyorum, hayal değil gerçek, seni ayakta alkışlıyorum Ramil... Yarışı anlatan meslektaşım Güven Göktaş, sen de tarihe geçtin, ağlattın bizi...

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Grange ve Umberto Eco

Yaz sıcağında tatili sevmem... Kalabalık, gürültü ve nem, çok rahatsız eder beni... Eylül, tatil için harikadır bana göre... Bu yüzden kitap, yaz ayları en büyük dinlenme aracımdır. Eski spor yazarı Grange’nin, “Kongo’ya Ağıt” kitabını dört gözle bekliyordum, çıktı. Bir arkadaşım, Umberto Eco’nun, “Budalalıktan Deliliğe” kitabını da hediye edince, bu ağustos sıcağından kurtarmış olduk... Halil Özer de çok sever kitap okumayı... Ama, Grange konusunda biraz çekimser... Halil, iyi kitap, okumaya başla, süper gidiyor...