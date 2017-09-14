Ercan Taner'den madde madde 'Porto galibiyeti' yorumu

Usta gazeteci, Habertürk yazarı ve spor yorumcusu Ercan Taner, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Porto deplasmanında 3-1'lik skorla aldığı galibiyeti değerlendirdi.

Kendi kalesine gol atan Dusko Tosic'i "Tam bir kara mayını gibi" diyerek yorumlayan Taner, Cenk Tosun'un oyununu da efsanevi santrfor Alan Shearer'a benzetti.

Ercan Taner'in Habertürk'te 14 Eylül 2017'de "Helal olsun size" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

1- Her şey, Beşiktaş’ın istediği gibi başladı...

2- Güneş, çıkarttığı 11’le, “İşte benim ideal kadrom” mesajını verdi..

3- Amaç, Porto’nun çok iyi olan kanat organizasyonlarını iptal etmek ve Porto savunmasının arkasına atılan toplarla gol aramaktı...

4- Q7’nin, Talisca’nın kafasına gönderdiği gol pası ile Porto şoke oldu...

5- Şokun ana sebeplerinden biri, ezeli rakibi Benfica’dan Beşiktaş’a gelen Talisca’nın, bu sezon Porto’ya, resmi maçlardaki ilk golü atmasıydı...

6- “Tamam, her şey çok güzel oluyor” dedim, kendi kendime... Tosic’i unutmuşum, maalesef...

7- Porto, yediği golün stresini fazla yaşayamadı... Halbuki Şenol Güneş’in tam istediği kontratak alanları ortaya çıkmıştı.

8- Tosic, maalesef tam bir kara mayını gibi... Her an patlayabilir! Şampiyonlar Ligi maçları, böyle hataları affetmez...

9- 1-1, Porto’yu iyice havaya soktu... Orta alanı çok çabuk geçmeye başladılar. Tabii ki Portekiz futbolunun tipik özelliği olan duran topları iyi kullanma, Beşiktaş’ı zorladı...

10- Maşallah, dün akşam ilk yarıda, İngilizlerin unutulmaz santrforu Alan Shearer gibi top oynayan Cenk, attığı nefis şutla Casillas’ı bitirdi...

11- Tosun Paşa’yı neden İngiliz kulüplerinin istediğini, bir kez daha anladım. Saha içinde, onun gibi fiziğini çok iyi kullanan az oyuncu var, ülkemizde...

12- İkinci yarıda, Porto’nun tüm hatlarıyla yükleneceğini, futbolu bilen herkes bilir, öyle oldu...

13- Bu baskıda, orta alana mimar oyuncular şart... Maçın ilk yarısında, standart üstü oynayan Oğuzhan, 2. yarıda bunu devam ettiremedi.

14- Medel-Oğuzhan değişikliğini, tam zamanında yaptı Şenol Güneş... Medel savaşçı oyuncu, ama orta alanda sanatsal incelik kayboldu bu sefer...

15- Negredo’nun oyuna girmesi, yine formda bir karardı, Şenol Güneş için... Mesajı verdi Güneş, Porto’ya: “Ben bu maçı kazanmak istiyorum!”

16- Orta alanı daraltan, savunmayı öne çekmeyi başaran Beşiktaş, Porto’nun ritmini bozdu...

17- Babel ve Negredo ortaklığı mükemmeldi. Sanki La Liga golü attı, Babel.

18- Unutulmasın, yaptığı değişikler ve takımı hazırlamasıyla, bu büyük galibiyetin altında Şenol Güneş’in imzası var... Bravo Beşiktaş, bu tarihi galibiyeti bize yaşattığın için...