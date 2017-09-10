Ercan Taner'den madde madde 'Beşiktaş' yorumu

Usta spor spikeri, Habertürk yazarı ve spor yorumcusu Ercan Taner, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Karabükspor deplasmanında tek golle 3 puan alan Beşiktaş'ı madde madde değerlendirdi.

Beşiktaş'ın ilk yarıları domine edemediğine vurgu yapan Taner, Şenol Güneş'in akıllıca yaptığı değişikliklerin maçı kazandırdığını savundu.

Ercan Taner'in 10 Eylül 2017'de Habertürk'te "Kolay maçı zor kazanmak!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

1- Şenol Güneş, rotasyonla başladı... Negredo, Lens 11’de sahaya çıktılar...

2- Negredo, klas ve kalitesini iki pozisyonda bizlere gösterdi. Lens, Beşiktaş öne geçerse çok tehlikeli olabilir...

3- Negredo, Gomez veya Demba Ba değil, yalnız... Onun skorerliğini göstermesi için, orta sahanın mutlaka, sadece ona çalışması lazım ve tabii kanatların...

4- Beşiktaş, ilk yarıları bir türlü domine edemiyor. Bazı maçlar vardır, ilk yarıda işi bitirirsin...

5- Talisca, fırsatları kullansa, ilk yarıda olay biterdi. Ama ilk yarının sonuna doğru, tam tersi, Talisca bitti...

6- Aklıma gelen başka bir konu daha var... Cenk-Negredo forvet ikilisini deneyecek mi Şenol Güneş acaba, diye düşündüm...

7- Karabükspor, oyunun defansif yönünü iyi oynamaya çalıştı. Ev sahibi golü, duran toplara ve çabuk ataklara bağlamıştı...

8- Kadro kapasitesi açısından, bence, gayet mantıklı bir düşünceydi bu anlayış... Çünkü, set hücumları yapmasına imkan yoktu Karabükspor’un...

9- Kaçan penaltıya gelince; penaltı atan oyuncuya kale küçük gözükür... Stresli anlarda, penaltıyı buz gibi oyuncular atarsa, gol olur! Yoksa, topa kırar gibi vurursun...

10- Son 25 dakika penaltı kaçırmak demek, maçın kırılma anı olabilir futbolda... Beşiktaş, bu krizi davet etti...

11- Kriz, kriz, kriz... Tosic’in kırmızısı, kaçan penaltının artçı depremi oldu...

12- Dün, şu belli oldu... Beşiktaş orta sahası pas trafiğinde, otobanda trafik sıkışır, otomobiliniz içinde çıldırırsınız ya, aynen öyle... Dakikalar ilerledikçe, orta sahada pil bitiyor...

13- Bu arada 10 kişi kalmak, tamamen oyun üstünlüğünü rakibe bırakmak anlamına gelmemeli... Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak bir takım, böyle oyundan düşerse, olmaz...

14- Karabükspor, ben bu maçı kazanabilirim derken, büyük hata yaptı. Oğuzhan çok iyi pas attı ama topun Babel’e gelmesi önemliydi...

15- Onun gibi soğukkanlı bir oyuncuya bu top gelmese, gol pozisyonu kaçabilirdi...

16- Beşiktaş, Porto maçı öncesi, kolay gözüken maçtan çok zor kazanarak ayrıldı...

17- Bu maçı, Şenol Güneş’in sakin ve akıllı değişiklikleri kazandırdı... Sahada sakin kalan teknik direktörler, kriz anlarında maç kazandırır...