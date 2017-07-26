Ercan Taner'den Fatih Terim yorumu: Bence karar Arda Turan olayından sonra verildi

Spor yorumcusu ve Habertürk yazarı Ercan Taner, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevlerini terk etmesi üzerine "Bence karar Arda Turan olayından sonra dile getirilmeye başlandı. Alaçatı olayından sonra sürecin planlandığını düşündüm, bunlar benim komplo teorilerim, benim düşüncelerim" dedi.

Mehmet Özdilek'in kısa süreli olarak Milli Takım'ın başına geçirileceğini düşündüğünü söyleyen Taner, NTVSpor canlı yayınında şöyle konuştu:

"Yaşananlar ortada. Sorumlu sadece Fatih Terim değil. Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kastediyorum. Fatih Terim sorumlu olarak gösterildi ama TFF bence asıl sorumlu. Mehmet Özdilek 1. Yardımcı olarak göreve atandı. O göreve atandıktan sonra, bir komplo teorisi olarak; Mehmet Özdilek’in Eylül ayında milli takımın kalan maçlarında görev alır diye merak etmiştim. Özdilek göreve gelir mi, devam eder mi, merak etmekteyim.

Bu kadar yatırımlar karşısında Dünya Kupası’na katılamazsak teknik adamların değil TFF’nin başarısızlığıdır. Galatasaray yönetimi Terim için karar alma aşamasına kısa zamanda gelecektir. Milli Takım’ın teknik direktörü olarak göreve devam eden bir isim de gelebilir. Kulüpteki görevini bırakmadan bir isim de gelebilir.

Dünya Kupası’na katılma şansı var Milli Takım’ın. Federasyonun bunun üzerine yoğunlaşması gerekiyor. Başarısızlıklar olabilir, başarıya odaklanmak lazım.

Milli Takım’da bir aile ortamı vardı önceki dönemlerde. Avrupa Şampiyonası’nda bitti, kopuş da orada başladı. Şimdi tekrar bir araya geliş. Değişimler Türk futboluna genelde iyi geliyor. Bu fırsatı iyi yakalamak durumundayız. Türkiye Futbol Direktörlüğü kadrosu, olmadı. Baştan itibaren yanlıştı bana göre. TFF başkanı var, bir de direktörü var. TFF makamının güçlerini direktöre devrediyorsunuz. Bu günden itibaren futbol direktörlüğü defteri kapandı gibi geliyor bana. Kapanması da gerekiyor.

Bence karar Arda Turan olayından sonra dile getirilmeye başlandı. Bunlar benim komplo teorilerim. Kapalı kapılar ardından konuşulmaya başlandı. Arda Turan da ben bıraktım, aramayın’ dedi. O dönecek mi, onu da çok merak ediyorum.

Mehmet Özdilek’in getirildiği 1. Yardımcılık görevi şu anlama geliyor; teknik direktör konusunda bir aşama kaydedilemezse Mehmet Özdilek Milli Takım’la Ukrayna maçının başına çıkar. Bu benim şahsi düşüncem, hiçbir yerden böyle bir şey duymadım.

Malesef Alaçatı’da yaşanan o talihsiz olayın ardından bu sürecin planlandığını düşünmeye başladım."