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Spor

Ercan Taner, NTV ile yollarını ayırdı

NTV bünyesinden ayrılan ünlü isimlere Ercan Taner de katıldı

06 Ağustos 2018 17:30

Uzun yıllardır NTV ve NTV Spor bünyesinde görev yapan ünlü spiker Ercan Taner kanaldan ayrıldığını açıkladı.

NTV Spor'un kapanmasının ardından NTV bünyesinde görev yapan Taner, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile ayrılığı resmen açıkladı. Deneyimli spiker veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

 

NTV ve NTV Spor bünyesinden Ercan Taner'den önce Evren Göz, Mert Aydın, Onur Tuğrul, Gökhan Çetinbaş ve Fuat Akdağ gibi isimlerle yollar ayrılmıştı.

Ercan Taner kimdir?

1964 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ercan Taner, bir dönemin futbol antrenörlerinden Ziya Taner'in oğludur. Henüz 18 yaşındayken TRT'nin açtığı sınavı kazanmayı başaran Ercan Taner, bu yaşlarda iş hayatındaki ilk deneyimini yaşamıştır. Lig Tv ve Show TV kanallarında görev alan Ercan Taner, 2008 yılında NTV'de kariyerine yeni bir başlangıç yapmış ve buradan da NTV Spor'a geçiş yapmıştır. NTV Spor'un kapanmasının ardından yeniden NTV'ye dönen Taner, 6 Ağustos 2018'de kanaldan ayrıldığını açıklamıştır. 

 

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