Ercan Taner: Galatasaray normalde sahaya çıkıp tur atlar; ne yazık ki görünüm öyle değil

Spor yorumcusu ve Habertürk yazarı Ercan Taner, ilk karşılaşmada 2-0 yenilen Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlama ihtimalini değerlendirdi. Bugün oynanacak maç için değerlendirmeler yapan deneyimli yorumcu, "Normalde formasıyla sahaya çıkıp tur atlar... Ne yazık ki, görünüm öyle değil..." diyerek sarı-kırmızılıların işinin zor olduğunu vurguladı.

Galatasaray'ın tüm dünyada tanınan bir kulüp olduğuna dikkati çeken Taner, Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in takımdan ayrılmasıyla sarı-kırmızılıların 'bunalımlı günleri'nin devam edeceği yorumunda bulundu.

Ercan Taner'in 20 Temmuz 2017'de Habertürk'te yayımlanan "Galatasaray nasıl tur atlar?" başlıklı yazısı şöyle:

Normalde formasıyla sahaya çıkıp tur atlar...

Ne yazık ki, görünüm öyle değil...

Arması; Tanzanya’dan Londra’ya kadar bilinen forma, büyük buhran yaşıyor... 14 Temmuz Sneijder vedası, bunalımlı günlerin devam edeceğini gösteriyor bana...

Hagi'nin Galatasaray'da attığı en güzel 10 gol

Keşke, bu akşamki maçta bilet fiyatları sembolik tutulsaydı... Taraftar önemlidir bu maçlarda... 2-0 büyük dezavantajdır.. Ali Sami Yen ruhu, Neuchatel’i nasıl bitirdiyse, bu gece tekrar bu hırsa, güce, motivasyona kesinlikle ihtiyaç var. Futbolcular ve Tudor başarmak zorundalar... Herhalde bunu biliyorlardır, bazı maçlar oynanmadan kazanılır veya kaybedilir!

Revize!..

Fenerbahçe’nin hazırlık maçlarını izliyorum...

Advocaat gitti ama yerleştirdiği Otto Rehhagel’in maalesef dünyaya hediye ettiği “ağır” ve “önce durdur” futbol yapısı, halen devam ediyor... Hissediyorum ve gözlemliyorum. Aykut Kocaman, Advocaat enfeksiyonunu tedavi etmek için üçüncü bölge presini bile deniyor. beIN SPORTS’ta açıklamasını izledim Aykut Kocaman’ın, “Belki oyun anlayışında yine revize yapabiliriz” dedi. Hocam, tabii ki sen daha iyi bilirsin ama Fenerbahçe taraftarı; atağı, tekniği, rakibi kendi sahasına mahkûm etmeyi sever. Sadece kazanmak değil, çok güzel futbol ister Fenerbahçe’ye gönül verenler. Revize derken, herhalde bunu kastettin değerli hocam!

Cengiz Ünder!..

Cengiz, bir futbol başarısıdır. Cengiz, Türkiye’de unutulan bir projenin hikayesidir.

Cengiz, çok iddialı yazıyorum, altyapıya en fazla önem veren Altınordu’nun, dünya futboluna hediyesidir... Gelir gelmez Cengiz’e forma veren Abdullah Avcı, Türk futbol ailesine mesajı vermiştir: “Genç oyunculara şans verin, genç oyunculara inanın, hazır takımlara gelip teknik direktörlük yapmak değil, sadece bu iş...”

Şenol Güneş’in karizması

Nefret ediyorum karizma kelimesinden. Karizma deyince çoğu kişi; saç, saat, ayakkabı, gömlek, otomobil, villa, kravat markası ile notunu veriyor insanlara bu ülkede... 2002 Dünya Kupası’nda Milli Takım yarı final oynuyor; biz, moda uzmanlarının Şenol Güneş’in karizması üzerine kestikleri ahkamları okuyorduk... Bir gecede Milli Takım’dan uzaklaştırılmasından, bu karizmacılar suçluydu. Şimdi Milli Takım için adı geçiyor tekrar, sağda solda.. Karizmacılar, sizler onun kalbini kırdınız. Herkes unutur, Şenol Güneş unutmaz!

Beşiktaş’ın transfer politikası

“Şampiyon kadro bozulmaz” ilkesi artık geçerli değil Beşiktaş için. Global futbol endüstrisi çok değişti. Geçmişten gelen borçlar ve fedalar, vefalar ile bir yere kadar gidebilirsiniz artık... Alacaksınız, satacaksınız ve kulübü hep şampiyonluk potasında tutacaksınız... Bu yol, uzun ve ince... Etraf uçurum dolu. Yalnız bu strateji her sezon başarı getirmez. Mesele, bunu taraftarın anlayabilmesi... Ya da taraftara anlatmak.