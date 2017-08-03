Ercan Taner: Çok rahatım ve Fenerbahçe'den iyi futbol bekliyorum

Spor yorumcusu, spiker ve Habertürk yazarı Ercan Taner, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz karşısında turu geçme ihtimalini, "Çok rahatım ve Fenerbahçe'den iyi futbol bekliyorum" sözleriyle yorumladı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman'ı da, "Türkiye'nin bence oyun disiplinini oyuncularına en çabuk yansıtan teknik direktörlerinden biri" diyerek öven Taner, eski çalışma arkadaşı Güntekin Onay'a da kariyerinde başarılar diledi.

Ercan Taner'in 3 Ağustos 2017'de Habertürk'te "Fenerbahçe tur atladı" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Neden öyle bir başlık attım biliyor musunuz? Kağıt üzerinde, ilk maçta zaten favoriydi Fenerbahçe.. Bireysel olarak rakibini eziyordu maç başlamadan.. Türkiye’nin bence oyun disiplinini oyuncularına çok çabuk yansıtan teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, Advocaat’ın bir ileri, iki geri anlayışını halletmek üzere.. Aykut Kocaman, çok kibar bir kişilik olduğu için son 20 dakika “Yorulduk” demişti ilk maçtan sonra.. Bence yorulmadı Fenerbahçe, Advocaat sendromu tekrarladı.. Çok rahatım ve iyi futbol bekliyorum bu akşam Fenerbahçe’den...

Esas sorumlular ne olacak?

Fıkra bu ya, Nasreddin Hoca’nın evine hırsız girer, her şeyi götürür... Komşular toplaşır ve hocaya sormaya başlarlar...

Hocam kapıyı niye kilitlemedin? Camlar niye açık kaldı?

Falan filan... Sorular, hocayı artık çıldırtır.. “Ulan! Bu hırsızın hiç mi suçu yok!” diye bağırır çağırır.. İyi fıkradır, çok severim... Bu konu çok enteresan, futbolumuzda neler yaşıyoruz yıllardır, sezonlardır.. Yüzüne gülenler, köşeyi dönünce arkandan sallıyorlar; gücü, gücü yeteni, rahatlıkla yiyebiliyor.. Zamanı gelmedi mi sizce, başrolde olup ‘heeyt’ diye nara atan ve onları ilgilendiren bir husus olunca yavru kedi gibi kendini unutturan futbol kimliklerinin veda etmesine? Ama merak etmeyin, fıkraya devam...

Başarılar Güntekin Onay...

Rahmetli babalarımız dosttu.. Ben, Günto ile (serviste lakabı odur), 10 yıla yakın beraber çalıştım.. Kendini geliştirmek için kafa patlatan, sadece spor değil, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve daha birçok konuda makaleler okuyan, çok entelektüel bir dostumdur Günto... Ben de bu konulara meraklı olduğumdan, mesela NATO ile ilgili bir konu açılsa, milletin şaşkın bakışları arasında, rahatlıkla bir saat durum değerlendirmesi yapardık.. Film ve kitap yorumlarını çok özleyeceğim..

Güle güle Günto, beIN Sports’da başarılar kardeşim....

Çin; bir rüyanın sonu...

Çin’deki transfer çılgınlığını, havada uçan milyonlarca Euro’ların, bir gün sona ereceğini yazmıştım, daha önce..

Şapka düştü ve kel göründü artık Çin’de.. Tam 13 kulübün milyarlarca Euro borcu var.. Çin Futbol Federasyonu, bu kulüplere uyarı mektubu gönderdi ve “Kapatırım sizi” dedi.. Kısa süren güneşli günler, Çin’de artık yerini gri günlere bırakıyor...