Ercan Taner beIN Sports'a transfer oldu

NTV ile yollarını ayıran tecrübeli spiker Ercan Taner, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan beIN Sports'la anlaştı.

Deneyimli isim, Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports ile anlaşma sağladı.

Transferle ilgili olarak sosyal medyadan duyuru yapan beIN Sports, "Yılın transferi! Büyük Efsane Ercan Taner yuvaya döndü!" ifadelerine yer verdi. Taraftarlar, bu açıklamayla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Ercan Taner de kişisel Twitter hesabından, "Hepinize heyecan dolu, bol gollü maçlar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla" paylaşımında bulundu.