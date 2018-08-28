Ercan Havalimanı'nda uçuşlar durdu; bakandan açıklama geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'nda, kulede çalışanların ‘ek mesai’ istemesi üzerine saat 19.00’dan itibaren uçuşlar durdu. Grev nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) 8 seferi iptal edildi. Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı'ndaki iş bırakma eylemi ile ilgili "Sendika yetkilileriyle görüşme yaptık. Konunun hassasiyetini anlattık. Sabaha kadar sorunu çözmek istiyoruz" dedi.

KKTC’de ekonomik kriz nedeniyle ek mesai ödemelerinde kesintiler yapılırken, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar üzerine Ercan’da kulede çalışan hava kontrolörleri iş bırakma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle saat 19.00’dan itibaren KKTC'ye inişler ve kalkışlar durduruldu.



KKTC Bakanlar Kurulu’nun sorunu çözmeye çalıştığı, sorun çözülmez ise Türkiye’den hava trafik kontrolörü getirilmesi yönünde karar alınacağı ifade edildi.



Öte yandan, Ada’da sadece ‘acil ve askeri uçuşlara’ hizmet verilebiliyor.

Sendika ile hükümet yetkilileri bir araya geldi



KKTC’de uçuşlar durdurulunca, Hava Trafik Kontrolörleri Başbakanlık’ta toplantıya çağrıldı. Sendika yetkilileri, Başbakanlık’ta hükümet yetkilileri ile bir araya geldi.



Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız yaptığı açıklamada: "Eğer ki hükümet kanun hükmündeki kararnameyi geri çekmek için bir adım atarsa, bunu değerlendireceğiz. Görüşmeler ve diyalog devam edecek" dedi.

Ercan Havalimanı'ndaki grev uçak seferlerini etkiledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'nda, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümet ile sürdürülen ek mesai görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine akşam saatlerinde greve başladı. Grev nedeniyle Türk Hava yolları (THY)'nin 8 seferi iptal edildi. Edinilen bilgiye göre, KKTC’de ek mesai ödemelerinde kesintiler yapılması nedeniyle, Ercan’da kulede çalışan hava kontrolörleri iş bırakma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle saat 19.00’dan itibaren KKTC'ye inişler ve kalkışlar durduruldu.Eylem nedeniyle Türk Hava Yolları(THY) 'nin 8 seferi iptal edildi. Bugün saat 22.00 ile yarın saat 08.00 arasında Atatürk Havalimanı kalkışlı 2, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 1, Ankara Esenboğa Havalimanı kalkışlı 1, Ercan Havalimanı kalkışlı 4 seferi iptal edildi.

Yolcular tepki gösterdi



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'nda, kulede çalışanların ‘ek mesai’ istemesi üzerine saat 19.00’dan itibaren uçuşlar nedeniyle yolcular mağdur oldu.



Ercan Havalimanı'nda mağdur olan yolculardan Anıl Atak, 8 aylık kızı Almila ile Ercan’da mağdur olanlardan. Atak, "Bu eylem doğru değil. İnsanlar burada perişan ve mağdur durumda" dedi.



Hasan Cantürk ise, "Bizlere haber verselerdi, Ercan’a gelmezdik. Uçuşumuzda değişiklik yapardık. Yapılan tam bir saygısızlık. Basit çıkarlar için insanlar mağdur ediliyor, kullanılıyor" dedi.

"Evde çocuklarımız bekliyor"



Kıbrıs'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen yolcular ise iptal olan seferler nedeniyle İstanbul'da kaldılar. Yolcuların biletleri yarınki seferlerle değiştirilirken, geceyi geçirmeleri için otele yerleştirildi. Grev nedeniyle İstanbul'da kaldıklarını ve çocuklarının evde beklediklerini belirten Fahri Tümkan,"Herkesin işi gücü var. Yarın işe gidecekler. Özel sektörde çalışıyorlar. Planlamamızı biz ona göre yaptık. Bu planlarımızı ne yapacağız. Özel sektörde çalışanlar işlerine gitmeye mecburdur. Gitmeme gibi bir lüksleri yok. Grevden haberimiz vardı. Saat 20.00 gibi mesaj geldi. Ama biz o saatte zaten buradaydık. Biz 16 kişilik bir ekibiz Benim işim yok ama arkadaşlarım özel sektörde çalışıyorlar. Çocuklarımız evde bekliyorlar. Ailelerimizi bıraktık geldik. Kısacası burada kaldık." dedi. Kıbrıs'a tatil için gittiği belirten bir diğer yolcu Osman Akdemir ise," Kıbrıs'a tatil için gidecektik. Havalimanına inmemize 10 dakika kala grev olduğu için havada yaklaşık yarım saat tur attıktan sonra yönümüzü İstanbul'a çevirdik. Geldik buraya mağduriyet yaşıyoruz." dedi.

Ulaştırma Bakanı konuştu



Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı'ndaki iş bırakma eylemi ile "Sendika ile görüşmelerin devam ettiğini" belirtti. Atakan, "Sendika yetkilileriyle görüşme yaptık. Konunun hassasiyetini anlattık. Sabaha kadar sorunu çözmek istiyoruz" dedi.



Bakan Atakan, "Türkiye’den ekip gelip gelmeyeceği" ile ilgili soruya da, "Böyle bir durumun daha önce yapıldığını" söyledi. Atakan, sorun çözülmez ise, Türkiye’den ekip gelebileceğini belirtti. (DHA)