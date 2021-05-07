Ercan Havalimanı'nın ismi değiştiriliyor; ailesi Erdoğan'dan yardım istedi

Kıbrıs'taki Ercan Havalimanı'nda yapılması planlanan isim değişikliği şehit Pilot Binbaşı Fehmi Ercan'ın ailesini üzdü. Aile konuyla ilgili AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.



KKTC'de bir vakfın, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında şehit olan Pilot Binbaşı Fehmi Ercan'ın adını taşıyan Ercan Havalimanı'na, Kıbrıslı Türklerin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün adının verilmesi talebine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın sıcak bakması şehidin ailesini üzdü. Aile, Tatar'a kararından vazgeçmesi çağrısı yaparken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.



Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre; isim değişikliği, Dr. Fazıl Küçük Vakfı'nın talebiyle gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla konuyu görüştüğünü belirten Tatar, "Ercan Havalimanı'na liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün adını vereceğiz, Şehit Binbaşı Ercan'ın adını ise askeri havaalanı Geçitkale'de yaşatacağız" dedi.

"Tatar'ın açıklamasını anneme söyleyince, gözleri doldu"

Şehit binbaşının oğlu Doç. Dr. Hakan Ercan, "Kıbrıs'ta devam eden isim değişikliği tartışmaları kulağımıza geliyordu. Geçen ay CİMER üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikâyette bulunduk, yardımını istedik. 86 yaşındaki annem Yıldız Ercan'dan bu haberleri saklıyorduk. Tatar'ın açıklamasını söylemek zorunda kaldım. Sessizce dinledi, boşluğa baktı, gözleri doldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan kararını gözden geçirmesini isteyen şehit pilotun kızı Canan Ercan Çelik de üzüntüsünü şöyle ifade etti: "Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs davasına büyük hizmet etmiş bir lider. Büyük saygı ve sevgi duyuyoruz. Ne zaman Lefkoşa'ya gitsem dualarla havaalanından geçiyordum. Küçük yaşta yetim kaldık, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu, çok incindik."

Fehmi Ercan kimdir?

1935 Balıkesir doğumlu Şehit Pilot Binbaşı Fehmi Ercan, 181'inci filo komutanıydı. 1971'de bir yıl Kıbrıs Türk Alayı'nda görev yaptı, Türkiye'nin muhtemel bir müdahalesi sırasında vurulacak hedefleri belirledi. 20 Temmuz 1974'te hârekatın ilk günü roket saldırısı sonucu 39 yaşında şehit oldu. Mezarı Girne'deki şehitlikte bulunuyor.