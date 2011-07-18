-ERCAN HAVAALANI'NDA "ERDOĞAN" GREVİ LEFKOŞA (A.A) - 18.07.2011 - KKTC'deki Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yarın 16.00-19.00 saatleri arasında Ercan Havaalanı Trafik Kontrol Merkezi'nde grev yapacağını açıkladı. KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, sendika merkezinde düzenlediği basın toplantısında, grev sırasında ambulans ve askeri uçaklara hizmet verileceğini, bunların dışında kalan uçuşlara hava trafik hizmeti verilmeyeceğini söyledi. Kaptan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Kıbrıs Türk halkına hakaret ettiğini, Kıbrıs Türk halkını ikinci sınıf insan olarak gördüğünü'' iddia ederek, yarınki grevin, Erdoğan'ın KKTC'ye gelişini ''protesto etmek amacıyla'' yapılacağını belirtti.