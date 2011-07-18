T24 LogoT24 Logo
Dünya

ERCAN HAVAALANI'NDA "ERDOĞAN" GREVİ LEFKOŞA (A.A)

18 Temmuz 2011 18:32

-ERCAN HAVAALANI'NDA "ERDOĞAN" GREVİ LEFKOŞA (A.A) - 18.07.2011 - KKTC'deki Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yarın 16.00-19.00 saatleri arasında Ercan Havaalanı Trafik Kontrol Merkezi'nde grev yapacağını açıkladı. KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, sendika merkezinde düzenlediği basın toplantısında, grev sırasında ambulans ve askeri uçaklara hizmet verileceğini, bunların dışında kalan uçuşlara hava trafik hizmeti verilmeyeceğini söyledi. Kaptan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Kıbrıs Türk halkına hakaret ettiğini, Kıbrıs Türk halkını ikinci sınıf insan olarak gördüğünü'' iddia ederek, yarınki grevin, Erdoğan'ın KKTC'ye gelişini ''protesto etmek amacıyla'' yapılacağını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24