-Ercan: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-2 yenen Gaziantepspor'un teknik direktörü Abdullah Ercan, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Ercan, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray ile deplasmanda oynamanın zor olduğunu belirterek, ''Maçın başında talihsiz bir şekilde, kişisel bir hatadan dolayı geriye düştük. Sonra tam zamanında golü bulduk. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra anlamsız bir şekilde geri çekilip onları oyuna ortak ettik. Daha sonra goller bularak maçı kazandık. Eksiklerimiz de var. Bu galibiyet onları kapatmıyor ama hak ettiğimiz bir galibiyet aldık'' diye konuştu. Karşılaşmanın hakemi Abdullah Yılmaz'ın oyunun hakimiyetini kaybettiğini ifade eden Ercan, ''Böyle bir maç olmasını beklemiyorduk, ancak bunlar futbolun içinde var. Hakem maçın başında kart göstererek oyunu kontrol altına almaya çalıştı ama sonra kaybetti. Biz de sertliğe sertlikle karşılık verseydik, eksik kalabilirdik. Ancak biz bunu yapmadık'' ifadelerini kullandı. Gaziantepsporlu futbolcu Serkan Kurtuluş da güzel bir galibiyet aldıklarını anlatarak, ''Oyuna iyi başladık, 1-0 geride olmamıza rağmen, hakimiyet bizdeydi. Kazanacağımızı düşünüyordum. Galatasaray'ın eksik kalması bizim oyunumuzu kolaylaştırdı. İkinci galibiyetimizi aldık, önümüzde Trabzonspor maçı var, umarım bu seri devam eder. Lige kötü başladık ama her zaman iddialı bir takımız'' değerlendirmesinde bulundu. Maçta Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'nun kendisini tahrik ettiğini dile getiren Serdar, ''Melo benim üstüme oynadı, sürekli gelip konuştu. Sonra benim oynadığım yere geldi ve devam etti. Zaten 9 kişi kalmışlardı. Bir kırmızı kart daha görebilirlerdi, ama ben kulak asmadım'' dedi. Orhan Gülle ise kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti.