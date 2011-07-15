-ERÇAKMAK'IN ÖLÜMÜ NÜFUS KAYDINA İŞLENMİŞ SİVAS (A.A) - 15.07.2011 - Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin öldürülmesine ilişkin açılan ana davadan dosyaları ayrılarak yargılanan 7 firari sanıktan biri olan ve ölümünün ardından defnedildiği ileri sürülen Cafer Erçakmak'ın, ölümünün nüfus kaydına işlendiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı müzekkere doğrultusunda cumhuriyet savcısı, polis ve doktor gözetiminde Yukarı Tekke Mezarlığı'nda açılan mezardaki cesedin Erçakmak'a ait olup olmadığının tespiti için kemik, kan ve kıl örnekleri alınmasının ardından, İbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan doktorun ölümün gerçekleştiği gün tanzim ettiği ''Mernis Ölüm Formu'' Sivas Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderildi. Sivas Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünce de Erçakmak'ın Mernis Ölüm Formu'na göre ölümünün nüfus kaydına tescil edildiği, ölüm nedeni olarak ''akut myokard infarktüsü'' gösterildiği öğrenildi. Erçakmak'ın Nüfus Müdürlüğüne ulaştırılan kimliğinin de imha edildiği belirtildi. Cafer Erçakmak'ın (72), 10 Temmuz'da Sivas'ta oğluna ait evde öldüğü, 11 Temmuz'da sabah saatlerinde aile bireylerince güvenlik güçlerine haber verilmeden ''gizlice'' Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildiği iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bugün açılan mezardaki cesedin Erçakmak'a ait olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere kemik, kan ve kıl örnekleri alınmıştı.