Erçakmak'ın DNA raporundan haber yok

T24 - Sivas'ta Madımak Otel'de 32 kişinin yakılarak öldürülmesi olayının bir numaralı sanığı olarak 18 yıldır firari olarak aranırken 10 Temmuz'da Sivas'ta ölen ve ailesi tarafından gizlice toprağa verilen dönemin Refah Partili Belediye Meclis üyesi Cafer Erçakmak için istenen DNA raporu, aradan 28 gün geçmesine rağmen halen hazırlanamadı.



Yakınları tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda gizlice toprağa verilen Erçakmak’ın geçici mezar tahtasının ön yüzüne yazılan ’Mehmet Dayı’ ibaresi dikkat çekmiş, iç kısmına ise C.E. kısaltması yer almıştı. Avukat Şenal Sarıhan’ın Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurması üzerine mezar 15 Temmuz’da açılarak kimlik tespiti için, vücuttan kemik, kan ve kıl örnekleri alınmıştı.



Parçalar kimlik tespiti yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Aradan 28 gün geçmesine karşın sonuç çıkmadı. Avukat Şanal Sarıhan, “Bir hafta içerisinde hazırlanacağını düşünüyorduk. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen henüz rapor hazırlanmadı. Biraz daha bekleyeceğiz, yine gecikme olursa gerekli başvuru yapacağız” diye konuştu.





