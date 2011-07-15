-ERÇAKMAK'A AİT OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN MEZAR AÇILDI SİVAS (A.A) - 15.07.2011 - Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin öldürülmesine ilişkin açılan ana davadan dosyaları ayrılarak yargılanan 7 firari sanıktan biri olan Cafer Erçakmak'a ait olduğu ileri sürülen mezar, yürütülen soruşturma kapsamında açıldı. Cafer Erçakmak'ın (72), 10 Temmuz'da Sivas'ta oğluna ait evde öldüğü ve 11 Temmuz'da sabah saatlerinde aile bireylerince güvenlik güçlerine haber verilmeden ''gizlice'' toprağa verildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Erçakmak'a ait olduğu öne sürülen mezar, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı müzekkere doğrultusunda cumhuriyet savcısı, polis ve doktor gözetiminde açıldı. Bir yüzünde ''Mehmet Dayı'', diğer yüzünde ise ''C.E. 11.07.2011'' yazılı olan mezar tahtasının bulunduğu kabrin açılışı sırasında, Erçakmak'ın oğlu Ömer Ergin Erçakmak, müdahil avukatlarından Şenal Sarıhan, Pir Sultan Abdal Derneği Sivas Temsilcisi Hidayet Yıldırım da hazır bulundu. Etrafı brandayla kapatılan mezarın açılma işlemlerini Sivas Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de kamerayla görüntüledi. Cesedin Erçakmak'a ait olup olmadığının tespiti için kan, kıl ve kemik örnekleri alındı. Alınan parçaların İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. Mezardan alınan örnekler soğutucu özelliği olan özel bir kutuya konularak Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına ait bir araçla götürüldü. -AVUKAT SARIHAN'IN AÇIKLAMASI - Davanın müdahil avukatlarından Şenal Sarıhan, mezarın kapatılmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin talimatına uygun olarak Erçakmak'ın mezarının açıldığını ifade etti. Adli tıp görevlileri tarafından kimliğin saptanmasını sağlayacak örnekler alındığını söyleyen Sarıhan, şöyle konuştu: ''Aynı zamanda emniyet tarafından da parmak izi alınmaya çalışıldı. Bunların ne kadar sonuç vereceği konusunda henüz doğal olarak bir bilgimiz yok. Yapılan işlem hukuki, usulüne uygun bir işlemdir. Şimdi bunların sonucunu beklemek durumundayız. Ayrıca önemli olan oğlu dışında, bir başka kendisiyle daha önce belediye meclisinde çalışmış bir tanık daha teşhiste bulundu ve bu şahsın Cafer Erçakmak olduğunu ifade ettiler. Şimdi biz bilimsel olarak Cafer Erçakmak olup olmadığı noktasındaki bilginin bize dönmesini bekleyeceğiz.'' Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğinin sorulması üzerine Sarıhan, ''Bundan sonra biyopsi sonuçlarını, adli tıp sonuçlarını beklememiz gerekecek. Adli tıp sonuçları elimize ulaştığı andan itibaren biliyorsunuz dilekçemizde iki konu var. Bir saklanmaya yardımcı olanlar hakkında işlem yapılması, herhangi bir biçimde ihmali görülenler, yakalama konusunda kurum ve kişiler hakkında işlem yapılması konusunda talepte bulunacağız. Yasal süreç bu'' dedi.