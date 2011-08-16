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Spor

Erbil'in cenazesi toprağa verildi İSTANBUL (A.A)

16 Ağustos 2011 18:08

-Erbil'in cenazesi toprağa verildi İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Uzun yıllar profesyonel liglerde forma giyen ve çok sayıda takımda teknik direktörlük yapan Cihat Erbil'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Dün hayatını kaybeden Cihat Erbil, Fenerbahçe Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra, Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Cihat Erbil'in cenaze namazına, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, teknik direktörler Rasim Kara, Bülent Ünder, Galatasaraylı futbolcu Mustafa Sarp, Fenerbahçe Ülker Basketbol Şube Direktörü Nedim Karakaş, Erbil'in ailesi ve yakınları ile futbol camiasından çok sayıda kişi katıldı. Erbil'in çalıştırdığı takımlar arasında, Gaziosmanpaşaspor, Zeytinburnuspor, Göztepe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Vanspor, Kartalspor, Karabükspor ve Adanaspor bulunuyordu.

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