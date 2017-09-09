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ERBİL'E ORGAN TAŞIYAN THY UÇAĞINA KALKIŞTA ÖNCELİK VERİLDİ

Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Erbil seferini yapan yolcu uçağı kalkış sırasında organ taşıdığı için öncelik istedi

09 Eylül 2017 13:53

Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA
Türk Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Erbil seferini yapan yolcu uçağı kalkış sırasında organ taşıdığı için öncelik istedi.
Edinilen bilgiye göre; Atatürk Havalimanı\'nda hava trafiğinin yoğun olduğu dün öğle saatlerinde Erbil\'de organ nakli bekleyen bir hastaya organ taşıyan THY uçağı zamanla yarıştı. THY\'nin İstanbul-Erbil seferini yapan Airbus A330 tipi uçağın pilotu, organ bekleyen hasta için kalkışta öncelik istedi. Uçağın pilotu kalkış sırasında medical kit taşıdığını Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi\'ne bildirdi.  Bunun üzerine THY uçağına kalkış için öncelik verildi. Uçak planlanan saatinden 8 dakika önce Erbil\'e iniş yaptı.

Görüntü Dökümü:
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-Kule-pilot konuşması 
-Uçak iniş (Arşiv)

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