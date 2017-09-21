Erbil'den Türkiye'ye kınama

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) salı günü Duhok yakınlarına düzenlediği hava saldırılarında 7 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, "Türkiye'ye ait savaş uçaklarının, Behdinan bölgesindeki Nerwe Rekan mıntıkasında birkaç noktaya bombardıman düzenlemesi sonucu bölge sakini 7 vatandaş yaşamını yitirmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu vatandaşlar, günlük işlerini yapmak için bahçelerine gitmişti. PKK mensuplarının bölgede sığınaklarının bulunduğu gerekçesiyle Türkiye’ye ait savaş uçakları bombardıman düzenlemiş, maalesef oradaki sivillerin çoğu şehit düşmüştür. Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak, bazı Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının şehit olmasına yol açan Türkiye savaş uçaklarının bombardımanını kınıyoruz. Türkiye’den de bu tür bombarımanları durdurumasını istiyor, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına zarar vermeyip komşuluk ilişkilerini korumasını istiyoruz."