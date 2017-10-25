Erbil'den referandum sonucunu askıya alma önerisi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), yaşanan gerilimi azaltmak için Irak hükümetine üç maddelik bir öneride bulundu. IKBY'nin internet sayfasında yer alan açıklamaya göre öneri, "acil ateşkes ve Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm askeri operasyonların durdurulması", "referandum sonuçlarının dondurulması" ve Erbil ile Bağdat arasında "anayasa temelinde açık diyalog başlatılmasını" içeriyor.

Irak hükümeti daha önce yaptığı açıklamada bağımsızlık referandumu sonuçlarının iptalinin her türden müzakerenin önkoşulu olduğunu açıklamıştı. Hükümetten yapılan açıklamada "Süren çatışma herhangi bir tarafı zafere götürmez, ama ülkeyi dağınıklığa, hayatın tüm yönlerini etkileyen kaosa götürür" denildi.

IKBY Başkanı Mesud Barzani 25 Eylül tarihinde bölgede, Irak, Türkiye, İran, ABD ve Birleşmiş Milletler'in karşı çıkmasına rağmen bağımsızlık referandumu düzenlemişti. Referandumda oy kullananların yüzde 93'ü bağımsızlığı tercih etmişti.

Irak hükümeti referanduma sert tepki göstermiş ve "merkezi gücün yeniden tesisi" için tartışmalı bölgelerde askeri operasyon başlatmıştı. Çatışmalarda Kürt Peşmerge güçleri ve Irak birliklerinden yaklaşık 30 kişi hayatını kaybederken, 5 günlük süre içerisinde başta Kerkük olmak üzere 14 bin kilometrekarelik alan merkezi hükümetin kontrolüne geçmişti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Parlamentosu dün 1 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık ve genel seçimleri sekiz ay erteleme kararı almıştı.

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Reuters, AFP, DPA/EC,ÖA