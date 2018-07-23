Erbil'de valilik binasına silahlı saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil'de Valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda iki polis yaralandı.

Erbil'deki valilik binasına ateş açarak giren silahlı 3 kişinin de öldürüldüğünü açıklandı. Güvenlik görevlileri valilik içerisinde yürütülen operasyonun sona erdiğini söyledi.

Saldırganlar, bina içerisine girdikten sonra teslim olmayı reddederek, bulundukları 3. kattan binaya girmek isteyen güvenlik güçlerine ateş açmıştı.



Saldırganlar tarafından rehin alındığı belirtilen 1 valilik personeli ise güvenlik güçlerince kurtarıldı.



Valilik binasında çatışma sona ererken, güvenlik güçleri bölgeyi kontrol altına aldı.



Erbilik Valilik binasına bu sabah 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganlardan biri üzerindeki bombayı patlatmış diğeri güvenlik güçlerince öldürülmüştü. Saldırının terör örgütü IŞİD tarafından planlandığı tahmin ediliyor.



Erbil Valiliği'ne 19 Kasım 2014'te terör örgütü IŞİD tarafından bombalı araçla intihar saldırısı düzenlenmiş 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası haber ajansı Reuters da, Erbil'deki valilik binasında iki patlama sesi duyulduğunu ve saldırganlardan birinin intihar saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.