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Dünya

Erbil'de Valilik binasına bombalı araç saldırısı; 4 ölü

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de patlama meydana geldi

19 Kasım 2014 15:22

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de patlama meydana geldi. 'Bomba yüklü otomobille Valilik binasına girmeye çalışan' birinin intihar saldırısı sonucu gerçekleştiği bildirilen patlamada en az 4 ölü olduğu tespit edildi.

Reuters haber ajansı yerel yayın organı Kürdistan TV'ye dayandırdığı haberinde, bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini duyurdu.

Associated Press haber ajansı Erbil Valisi Nawzad Hadi'nin patlamanın intihar saldırısı sonucu gerçekleştiği bilgisini verdiğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Erbil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Rayit Kerwan ise kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın "bomba yüklü otomobille Valilik binasına girmeye çalıştığını", güvenlik güçlerinin ateş açması üzerine eylemcinin bombayı patlattığını belirtti.

Reuters'a bilgi veren görgü tanıkları patlamanın ardından iki sivil ve iki polisin olay yerinde öldüğünü söyledi.

Erbil'de meydana gelen patlamanın ardından Valilik binasına giden yollar kapatıldı.

ABD askerleri Erbil'de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı savaşan Kürt güçlerini eğitiyor.

Washington'un yaz aylarından bu yana Erbil'e gönderdiği ABD askeri sayısı 1000'in üzerinde.

Yaz aylarında IŞİD'in Erbil'e doğru ilerlemesiyle birlikte ABD önderliğindeki koalisyon güçleri bölgede hava saldırıları başlatmış ve IŞİD militanlarının ilerleyişi terse çevrilmişti.

Erbil'de ABD askerlerinin yanı sıra özellikle petrol şirketlerinde çalışan çok sayıda yabancı yaşıyor.

IŞİD, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne yönelik saldırılar düzenleyeceği tehditlerini bir süredir sosyal medya aracılığıyla paylaştığı mesajlarda tekrarlıyordu.

Erbil'deki son saldırı yaklaşık son bir yıldır yaşanan en kanlı şiddet olayı oldu.

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