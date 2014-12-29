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Erbil'de tünel çöktü 3 Türk işçi öldü

Irak'ın Erbil kentinde tünelin çökmesi sonucu 3 Türk işçinin hayatını kaybettiği bildirildi

29 Aralık 2014 12:26

Firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir Türk firmasının yapımını üstlendiği Erbil-Selahaddin (Masif) ilçesi yolu üzerindeki Pirmam Tüneli'nde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Tünel duvarına monte edilen demirin çökmesi sonucu sıkışan 3 Türk işçi öldü, biri yaralandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, ölen işçilerin Ahmet Şahin (45) ve Mehmet Şahin (40) kardeşler ile Celal Bilmen (55) olduğu öğrenildi. Erbil'deki Rizgari Hastanesi'ne kaldırılan cenazelerin, uçakla Türkiye'ye gönderileceği, kazada ayağı kırılan işçinin ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

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