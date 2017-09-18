Erbil'de referanduma destek gösterileri

Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/ERBİL, (DHA)- IRAK\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin merkezi konumundaki Erbil kentinde, referandum ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Erbil\'in en kalabalık kesimlerinde dün gece toplananlar, havai fişekler eşliğinde referanduma destek gösterileri yaptı.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin 25 Eylül pazartesi günü yapılacağını açıkladığı \'bağımsızlık referandumu\'nun hazırlıkları devam ediyor. Hazırlıkların sürdüğü Erbil, Duhok ve Süleymaniye kentleri ve bağlı yerleşim yerleri referandum atmosferine girerken, buralarda sokaklarda referanduma destek gösterileri de düzenleniyor. Bölgesel yönetimin merkezi kabul edilen Erbil\'de akşam saatlerinde başlayan gösteriler gece geç saatlere kadar sürüyor. Erbil\'in merkezi noktalarında toplananlar havai fişeklerle destek gösterileri yapıyor.

Genellikle Erbil\'in 60 metre genişlikteki caddesinde toplananlar, araç konvoyları oluşturup, havai fişek patlatarak referanduma destek veriyor. Referandum kararının alınması ardından Erbil\'de polis güçleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Gösteri yapılan saatlerde bu caddeler trafiğe kapatılırken, olası bir tehlikeye karşı Erbil polisi de hazır bekletiliyor. Erbil Kalesi\'nin alt tarafında bulunan tarihi Erbil Çarşısı\'nda da toplananlar sık sık destek gösterileri düzenliyor. Erbil\'de çok sayıda ev, işyeri va arabaya Bölgesel Kürt yönetiminin kullandığı bayrak asılırken, büyük binalara da dev bayraklar asıldı.

Referandum kararının alınmasını sevinçle karşılayan Erbil sokaklarında destek gösterileri yapanlar önümüzdeki hafta pazartesi günü \'Evet\' oyu kullanacaklarını söyledi. Bunlardan biri, şunları söyledi:

\"Başkan Barzani\'nin bu kararını destekliyoruz. Kürdistan\'ın bağımsızlığının kimseye zararı olmayacak. Tüm Kürtler 25 Eylül\'de sandık başlarına gitmelidir. Bağımsız bir devlet olmak istiyoruz. Birleşmiş Milletler\'in de bu kararı desteklemesini istiyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız ve sevinçliyiz. Haklarımızı alacağımız için çok mutluyuz. Her devlet gibi haklarımızın olmasını, devletimiz olmasını istiyoruz.\"



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