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Dünya

Erbil’de Kürdistan Müzesi kurulacak

Yapının inşasına, bölgenin IŞİD tehdidinden arındırıldığı zaman başlanacağı belirtiliyor

18 Nisan 2016 02:14

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve RWF World tarafından desteklenen Kürdistan Müzesi, mimar Daniel Libeskind tasarımıyla, Irak’ta, Irak Kürdistan Yönetimi’nin başkenti Erbil’de inşa edilecek.

Kültür Servisi’nin haberine göre, Irak Kürdistanı’nda Kürt halkının kültürü ve tarihine adanmış ilk ana sanat merkezi olacak yapının inşasına, bölgenin IŞİD tehdidinden arındırıldığı zaman başlanacağı belirtiliyor.

Arkitera’dan aktardığı haberde, Libeskind’ın tasarımı “hüzün ve trajedi arasında geziniyor” ifadeleri yer aldı. Dört kesişen geometrik hacimden oluşan binanın bu dört hacmi, Türkiye, Suriye, İran ve Irak olarak Kürt etnik grubunu barındıran dört ülkeyi temsil ediyor. Hacimler, Kürdistan'ın geleceğini ve geçmişini ifade eden iki bölüme ayrılan bir hatta kesişiyor. Bu iki bölümün duygusal bir ikilik yarattığını söyleyen mimar, Anfal Line olarak isimlendirilen bir bölümün Saddam Hüseyin dönemindeki soykırımı sembolize ettiğini, Liberty Line olarak adlandırılan diğer bölümün ise Kürt kültüründeki güçlü bir sembol olan “ebedi alev”in yükseldiği yeşil bir kafes strüktürden oluştuğunu belirtiyor.

Yapının merkezindeki avlu, meditasyon ve toplanma mekânı işlevi görecek. Dış mekân ise kentin genelindeki geleneksel avludan ilham alıyor. Peyzajda binaya doğru uzanan su öğesi bölgede akan nehirleri akıllara getiriyor.

Kalıcı ve geçici sergilerin yer alacağı galeriler, eğitim tiyatrosu, multimedya eğitim merkezi ve toplantı salonu barındıracak müzede aynı zamanda Kürt tarihi değerlerinin dijital arşivi de yer alacak.

 

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