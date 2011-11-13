-Erbil'de "Petrol ve Doğalgaz Kongresi" ERBİL (A.A) - 13.11.2011 - Irak'ın Erbil kentinde çok sayıda yerli ve yabancı şirket temsilcisinin katılımıyla 3 gün sürecek olan "Petrol ve Doğalgaz Kongresi" bugün başladı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Bölgesel yönetimin başbakanı Berham Salih, bölge olarak bugüne kadar petrol ve doğalgaz konusunda yabancı şirketlerle 45 sözleşme imzalandığını söyledi. Bölgesel yönetim ile Irak hükümeti arasında petrol anlaşmalarının içeriği konusunda bazı görüş ayrılıkları olduğunu belirten Salih, ancak bölgeden petrol ihracatında sıkıntı olmadığını söyleyerek, "Bunu Irak da istiyor" dedi. Salih, "Anlaşmamız gereğince bu yıl günlük 100 bin varil petrolü Irak boru hattına göndermeyi planlamıştık ve bunu yerine getirdik. Yıl sonuna kadar da bu rakamı 175 bin varile çıkaracağız. Petrolden elde ettiğimiz gelir de Irak bütçesine gidiyor. Bu da yalnızca bizim başarımız değil, belki bütün Iraklıların başarısıdır" diye konuştu. Salih, yeni anlaşmalara da değinerek, "Eskiden bu bölgede çalışan petrol şirketlerinin ufak şirketler olduğunu söylüyorlardı. Ama bugün Exxon Mobil gibi dünyanın en büyük petrol şirketinin buraya gelmesi ve burada anlaşma yapması hem bölgemize hem de hükümetimize olan güvenden kaynaklandığını, ayrıca bölgedeki istikrara da işaret ettiğini söyleyebiliriz" dedi. Kongreye Türkiye'den katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Çimen ise, Türkiye ile Irak arasında güvenlik ve ekonomi işbirliğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Enerji üreten ülkelere önem verdiklerini de kaydeden Çimen, şöyle devam etti: "Türkiye ve Azerbaycan arasında bir anlaşma vardır. Bu doğalgaz borusu anlaşmasıdır. Irak'ın da bu anlaşmaya katılması imkanı var. Çünkü biz bakıyoruz ve görüyoruz ki dünyanın enerjiye ihtiyacı vardır. Türkiye ekonomik gelişmeye doğru gidiyor, bu gelişimle birlikte doğalgaza ihtiyacı vardır. Çin'den sonra doğalgaza ihtiyacı olan ikinci ülke olarak geliyor. Türkiye'de doğaya uygun şekilde enerji üretmeyi istiyoruz. Bu da Irak ve bölgedeki ülkeler için iyi bir durumdur." Türkiye'den güneybatı Avrupa'ya uzana doğalgaz boru hatları olduğunu belirten Çimen, "Bu nedenle Türkiye'nin stratejik mevkisi bölgede bu alandaki ekonomiye de büyük katkı sağlıyor" dedi. Bölgesel yönetimin 'petrol bakanı' Aşti Hawrami de, bölgede yaklaşık 45 milyar varil petrol rezervi olduğunu söyledi Hawrami, bölgedeki petrolün dünyanın en kaliteli petrolleri arasında yer aldığını belirterek, ayrıca ayrıca çok büyük doğalgaz yataklarının da olduğunu ifade söyledi.