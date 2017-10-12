Erbil ve Süleymaniye'ye uçuşların askıya alınması, otübüslere rağbeti artırdı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) 25 Eylül\'de yaptığı \'bağımsızlık referandumu\'nun ardından Irak merkezi hükümetinin, Erbil ve Süleymaniye\'deki havalimanlarını dış uçuşlara kapatması ve Türkiye\'nin iki kente yapılan uçuşları durdurması üzerine, Erbil\'e ulaşım sağlayan otobüslere rağbet arttı.

Duhok, Erbil, Süleymaniye ve Kerkük seferlerini daha önce düzenleyen Diyarbakır\'daki otobüs firmaları, uçuşların iptalinin ardından sefer sayılarını artırdı. Erbil\'e yaklaşık 6 yıldır ulaşım sağlayan otobüs firması yetkilisi Ferman Aldan, IKBY\'deki referandumun ardından seyahatte artış yaşandığını belirterek, bölgeye her gün 4 servis yapıklarını söyledi.

UÇAKLA 45 DAKİKA, OTOBÜSLE 11 SAAT

Diyarbakır ile Erbil arasındaki ticari ilişkilerin yoğun olması, uçuşların iptaliyle ulaşımda da sorun yaşanmasına neden oldu. Diyarbakır\'dan Duhok, Erbil, Süleymaniye ve Kerkük\'e sefer düzenleyen otobüs firmaları, uçuşların iptali sonrası gelen talepler üzerine sefer sayılarını artırdı. Diyarbakır\'dan uçakla yaklaşık 45 dakikada Erbil\'e ulaşılırken, otobüslerle bu süre 11 saate çıktı. Erbil\'e ulaşım sağlayan otobüs firması yetkilisi Aldan, Kuzey Irak\'taki referandum sonrası seyahatte artış yaşandığını belirterek, her gün bölgeye 4 servis yapıldığını belirtti.

Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeciliği\'nde otobüs firması yetkilisi olan Abdurrahman Çapa, uçuşların iptalinden en çok İstanbul\'un etkilendiğini söyledi. Çapa, Diyarbakır-Erbil mesafesinin kısa olması dolayısıyla daha önce olduğu gibi seyahatte otobüslerin tercih edildiğini belirtti. Referandumun ardından otobüslerde yaklaşık yüzde 25 artış yaşandığını dile getiren Çapa, Erbil\'e ulaşımın kişi başı 70, Kerkük\'e ise 100 liradan sağlandığını aktardı.

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